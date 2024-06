H&M, le numéro deux mondial de la distribution de mode cotée en bourse, a fait état jeudi d'une hausse moins importante que prévu de son bénéfice d'exploitation entre mars et mai et a indiqué que les ventes de juin devraient chuter, ce qui rendra plus difficile la réalisation de son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice d'exploitation de mars à mai, le deuxième trimestre du groupe suédois, s'est élevé à 7,1 milliards de couronnes suédoises (672,5 millions de dollars), contre 4,74 milliards un an plus tôt et une prévision moyenne de 7,37 milliards selon une enquête de LSEG auprès des analystes.

Les ventes de juin 2024 devraient diminuer de 6 % en monnaie locale par rapport à la même période de l'année précédente, en partie à cause d'un climat instable dans plusieurs des principaux marchés du groupe, a déclaré H&M.

Le directeur général Daniel Erver a déclaré que le groupe croyait toujours en son objectif de marge d'exploitation de 10 pour cent pour 2024, mais qu'il était devenu plus difficile à atteindre.

"Les facteurs externes qui influencent nos coûts d'achat et notre chiffre d'affaires, notamment les matériaux et les devises, auront un impact plus négatif que prévu au cours du second semestre de l'année", a-t-il déclaré.

"La condition la plus importante pour atteindre notre objectif est que la croissance des ventes se renforce encore au second semestre par rapport à l'augmentation du second trimestre", a-t-il ajouté.

Le détaillant a souvent été à la traîne de son concurrent Inditex, propriétaire de Zara, tandis que le groupe de mode rapide Shein, fondé par des Chinois, se développe rapidement en Europe et prévoit de s'introduire à la bourse de Londres.

(1 dollar américain = 10,5564 couronnes suédoises)

(Reportage de Marie Mannes ; édition de Terje Solsvik ; édition en anglais de Benjamín Mejías Valencia)