H2O AM : 2 929 nouveaux plaignants rejoignent le Collectif Porteurs H2O

Le Collectif Porteurs H2O intégrera par voie d’intervention volontaire, 2 929 nouveaux plaignants à sa première assignation contre H2O AM, Natixis IM, CACEIS et KPMG, déposée fin décembre, a indiqué l'association. Ces nouveaux porteurs évaluent à 133 millions d’euros leurs pertes, les dommages et intérêts et les frais de justice. L'assignation de l’association représentera donc 9004 porteurs, réunissant à la fois des investisseurs institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine et des particuliers.



Le préjudice total (pertes, dommages et intérêts et frais de justice) est désormais évalué par le Collectif à 850 millions d'euros (133 millions d'euros de pertes, dommages et intérêts et frais de justice, cumulés aux 717 millions d'euros annoncés en décembre) et 18 millions d'euros de préjudice moral.



L'association Collectif Porteurs H2O doute de la "volonté" d'H2O AM de rembourser les sommes cantonnées, elle a donc décidé de l'assigner en justice, pour récupérer à la fois le montant des pertes initiales des investisseurs, mais aussi les dommages et intérêts liés à ce blocage des actifs et les frais de justice.