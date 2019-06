H2O Allegro : Morningstar abaisse la notation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morningstar, qui avait suspendu la notation d’H2O Allegro la semaine dernière, mettant le feu aux poudres pour la société de gestion, le note désormais Neutre contre Bronze auparavant. Ce qui correspond à une dégradation. « Les faiblesses qui ont été mises à jour dans le contrôle des risques du fonds sont difficiles à ignorer. La société mère, Natixis IM, a également annoncé un audit des processus de H2O en juillet 2019, et il reste à voir si cet audit donnera des résultats tangibles pour les investisseurs » a expliqué l’analyste Mara Dobrescu.Cette dernière souligne que la performance stellaire du fonds ces dernières années a été obtenue au prix d'un risque plus élevé que celui auquel les investisseurs auraient pu s'attendre. Il a ainsi constamment dépassé la fourchette d'objectifs de volatilité de 7% à 12% communiquée dans son prospectus et les limites hebdomadaires du VaR (perte maximale potentielle sur la valeur d'un d'actif, NDLR) n'ont également pas été respectées, comme l'ont noté les auditeurs du fonds à plusieurs reprises.