H2O Innovation : Piedmont obtient trois importants contrats de filtres à cartouches faits de FRP et de raccords flexibles, et signe deux nouveaux accords de distribution

QUÉBEC, 16 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer aujourd’hui que sa ligne d’affaires Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement d’eau de mer pour les marchés industriels et municipaux, a remporté trois importants contrats de filtres à cartouches renforcés de fibres de verre (« FRP ») et de raccords duplex en acier inoxydable, totalisant 3,3 M $. L'équipe a également signé deux nouveaux accords de distribution dans de nouvelles zones géographiques.



Au cours des derniers mois, Piedmont a reçu plusieurs nouveaux contrats pour la fourniture de filtres à cartouches faits de FRP, d'éléments de filtres à cartouches ainsi que de raccords flexibles de petites et de moyennes tailles. Aujourd'hui, la portée du contrat s’étend sur trois nouvelles usines de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (« RO ») à grande échelle. Deux de ces usines de dessalement sont situées au Moyen-Orient et auront chacune une capacité de 600 000 m3/jour (159 MGD). La troisième usine est située en Asie et traitera 135 000 m3/jour (36 MGD) d'eau de mer. L’étendue de ce dernier projet comprendra les trois gammes de produits fabriqués par Piedmont (filtres à cartouches faits de FRP, raccords flexibles et filtres autonettoyants), renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur multiproduits pour les projets de dessalement d’eau de mer. « La forte reconnaissance de la marque dont Piedmont jouit actuellement dans l'industrie du dessalement d’eau de mer nous a permis d'introduire de nouveaux produits et d'augmenter la valeur de la portée dans un même projet de dessalement. De plus en plus, nous constatons que les clients confient à Piedmont plusieurs de leurs demandes d'approvisionnement et capturent des synergies à la source ainsi que dans la gestion de projet. Avec de nouveaux produits en cours de développement, nous prévoyons que la valeur de notre future portée contractuelle au sein d’un même projet continuera d'augmenter », a déclaré Ties Venema, directeur commercial de Piedmont.

Au cours de cette même période, Piedmont a ajouté deux nouveaux distributeurs pour renforcer son réseau de distribution mondial. « L’Israël et l'Algérie étaient deux marchés sur lesquels nous n'avions pas encore de présence locale. Nous avions donc de la difficulté à identifier et à saisir les opportunités disponibles. Je suis ravi de voir les synergies que nous générons avec nos collègues de Genesys, alors que l'Algérie marque la première géographie où nous partageons un distributeur en commun. Nos attentes sont particulièrement élevées pour ce pays en ce qui concerne les opportunités d’après-vente pour plusieurs de nos gammes de produits », a ajouté M. Venema.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernant les opérations et les activités que H 2 O Innovation prévoit réaliser ou se concrétiser dans l'avenir sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à accroître ses activités. Ces énoncés prospectifs impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, la capacité de la Société à générer des bénéfices à la suite de l’obtention de nouveaux contrats et à générer des ventes auprès de ses nouveaux distributeurs. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com