H2O fait plonger NATIXIS en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un secteur bancaire français mal orienté en raison de la perspective de nouveaux assouplissements de la politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis, Natixis a chuté de 11,76% à 3,48 euros au lendemain de la suspension par Morningstar de la note du fonds H2O Allegro. Cette décision a été prise après la publication mardi sur le site FT Alphaville d’une enquête sur la société de gestion H2O Asset Management, dont Natixis possède la moitié du capital.Morningstar s'inquiète d'obligations illiquides présentes dans la poche obligations privées du fonds H2O Allegro. 4,2% des actifs du fonds sont en effet investis dans des obligations illiquides émises par des sociétés contrôlées par le financier allemand Lars Windhorst.Tout en reconnaissance que cette poche " est relativement limitée en taille ", Morningstar juge pourtant que " la concentration des placements sur une série de sociétés liées au même individu est une source d'inquiétude ". L'agence de notation note également la présence depuis mai 2019, de Brunos Crastes, directeur général d'H2O AM, au conseil de surveillance de Tennor Holding, le fonds d'investissement de Lars Windhorst, " laissant transparaître un risque de conflit d'intérêt ".Etant donné la forte baisse de son titre, Natixis a réagi dans l'après-midi à la suspension de la note du fond H2O Allegro. La banque estime que les informations évoquées sont " transparentes dans la communication de H2O " et elle juge que le risque d'un potentiel conflit d'intérêts " n'est pas avéré ". " Ces éléments ne remettent aucunement en cause la liquidité et la performance des fonds de H20 ", a ajouté Natixis.Pour avoir des réponses plus précises aux questions soulevées par Morningstar et FT Alphaville sur les fonds de H2O, les investisseurs devront encore patienter. Le gestionnaire d'actifs doit communiquer prochainement.Pour sa part, Jefferies juge que la réaction du marché est exagérée, les résultats de la société de gestion, H2O représentant de 5% à 6% du bénéfice net du groupe Natixis. Il ajoute que la structure du fonds Allegro a toujours été divulguée par H2O avec 85%-90% en obligations d'Etat et futures, et 5%-15% en actifs illiquides.Alphavalue évalue, lui, la contribution de H2O à 2% des résultats de Natixis. " Alors qu'il y aura des sorties de fonds chez H2O, il reste à voir si cela affectera d'autres boutiques et, surtout, dans quelle mesure cela affectera le modèle multi-boutique spécifique de Natixis ", a commenté l'analyste