HAVAS : ENVISAGE LE RAPPROCHEMENT DES AGENCES HAVAS PARIS ET HUMANSEVEN

HAVAS GROUP ENVISAGE LE RAPPROCHEMENT DES AGENCES HAVAS PARIS ET HUMANSEVEN

Le groupe Havas, dans le cadre de sa stratégie Together, annonce son souhait de rapprocher d'ici la fin de l'année les agences Havas Paris et HumanSeven, sous la bannière commune Havas Paris.

Sur des marchés de plus en plus complexes et challengés, ce rapprochement permettrait de bâtir une agence de référence en France, à la fois par sa puissance créative et stratégique et par la diversité de ses expertises clés, au cœur des nouvelles attentes des marques et des entreprises.

Par ce rapprochement, HumanSeven accèderait à toutes les ressources et expertises d'Havas Paris au bénéfice de ses clients ; tandis que Havas Paris démultiplierait sa force de frappe publicitaire, digitale et créative, qui serait portée sur le marché par la marque Havas Paris Seven.

Fort de plus de 600 collaborateurs, ce nouvel Havas Paris affirmerait encore plus fort la singularité de son modèle intégré qui place la stratégie, la création et le digital au cœur, tout en se déployant sur 6 expertises clés : Réputation & Engagement, Brand Culture & Publicité, Retail & Commerce, Éditorial & Contenus, Change Management et Transformation digitale, Consulting International.

Julien Carette et Christophe Coffre seraient co-Présidents du nouvel Havas Paris et Fabrice Conrad son Directeur Général. Elisabeth Billiemaz intègrerait le comité de Direction générale de l'agence en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge de l'expertise publicitaire et de l'excellence créative.

« Avec ce mouvement stratégique, Havas Paris devient ainsi la seule agence à être à la fois leader en influence et en création. Ce rapprochement parachève notre stratégie de décloisonnement, qui vise à appréhender les enjeux d'entreprise, de marque et de commerce de façon transversale et sans couture » se félicitent Julien Carette, Président Directeur Général et Christophe Coffre, Président Directeur de la Création de Havas Paris.

« Nous sommes convaincus que pour mettre en œuvre de grandes idées créatives il faut pouvoir compter, aujourd'hui plus que jamais, sur de nombreuses expertises. Aussi Havas Paris Seven est le projet qui va rassembler tous les talents publicitaires pour mettre à disposition de nos clients plus de ressources créatives, stratégiques, data et digitales, avec une culture dédiée et agile. Nous avons l'ambition d'accéder au Top 3 de la créativité sur le marché » souligne Elisabeth Billiemaz Vice-Présidente Exécutive de Havas Paris.

A propos d'Havas Group

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. La mission de Havas Group est de mettre en relation les marques et les consommateurs via la créativité, l'expertise média et l'innovation. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour une organisation «client centric» et un modèle totalement intégré incarné par les 52 Havas Villages à travers le monde, où les équipes créatives et médias travaillent en synergie. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société www.havasgroup.com

#MakingBrandsMeaningful