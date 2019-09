HAVAS GROUP POURSUIT SON EXPANSION EN INDE AVEC UNE SECONDE ACQUISITION DANS LE DOMAINE DIGITAL EN 2019 : LANGOOR

Havas Group a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une des agences indépendantes leader en Inde : Langoor. Agence digitale s'appuyant sur la créativité et la technologie, Langoor a connu une croissance continue depuis sa création en 2010 et est désormais implantée en Inde, au Moyen-Orient et en Australie.

Les 170 experts constituant son effectif délivrent des expériences porteuses de sens et accompagnent un large panel de clients, multinationales, entreprises locales et startups dans toutes les disciplines de la communication digitale (stratégie, marketing en ligne, conception et développement de sites web, analyse de données, automatisation marketing, e-commerce et référencement).

Langoor sera rebaptisée Langoor Havas et sera dirigée par l'un de ses cofondateurs, Venugopal Ganganna, qui prendra également la fonction nouvellement créée de Chief Digital Officer, Havas Group India, rapportant directement à Rana Barua, Group CEO, Havas Group India.

Langoor Havas axera son activité sur trois secteurs clefs : la santé, le commerce et les communautés, déployant leurs services en Inde mais aussi dans d'autres marchés.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO Havas Group commente : 'Le secteur digital en Inde est en plein essor. L'acquisition de Langoor est une nouvelle étape importante qui renforce nos compétences digitales sur ce marché. Grâce à leur offre unique à l'intersection de la data, de la créativité et de la technologie, Langoor permet aux marques d'engager leurs consommateurs de manière pertinente et de générer de la croissance. Plus tôt cette année, nous avons fait l'acquisition de Think Design, agence indienne leader de la conception digitale et de l'expérience utilisateur, Langoor est donc notre seconde acquisition dans le pays en 2019. La combinaison des expertises de Langoor et de Think Design va considérablement renforcer l'offre digitale d'Havas sur un marché à très forte croissance. L'Inde demeure un pays prioritaire pour le groupe, nous nous sommes fixé l'objectif d'y tripler notre présence d'ici la fin de l'année et, pour réaliser cette ambition, nous avons mis en place une nouvelle équipe dirigeante solide. '

Vishnu Mohan, Chairman et CEO, Havas Group India & South East Asia ajoute : 'Dans le paysage marketing en perpétuelle mutation, une solution reposant sur la technologie se doit d'être intuitive, interactive et totalement centrée sur le consommateur. L'émergence de Langoor comme acteur incontournable de la transformation digitale en Inde tient avant tout de son habileté à proposer des solutions innovantes et remarquables, alliant à la fois créativité et technologie. Cette acquisition vient renforcer notre offre intégrée et notre expertise digitale en Inde, complétant de fait nos compétences existantes. C'est un réel plaisir d'accueillir Langoor au sein de la famille Havas.'

'C'est pour nous une fierté d'avoir créé une agence dédiée à la stratégie digitale des marques. L'intégration au Groupe Havas nous permettra de proposer une gamme de services élargie et d'accélérer notre croissance. Cette acquisition est une chance incroyable pour Langoor. Les équipes et nous-mêmes sommes très enthousiastes à l'idée de vivre cette nouvelle aventure' ont communément déclaré Ruchir Punjabi et Venu Ganganna, cofondateurs de Langoor

A propos de Langoor

Langoor est une agence de transformation digitale constituée de technologues créatifs. Nous défions et altérons la manière d'appréhender la disruption digitale d'un point de vue marketing. Poussant par-delà les impacts évidents du digital, nous analysons le parcours de consommateur dans les différentes sphères digitales et axons notre action d'après les insights collectés sur le comportement numérique du consommateur et ainsi, nous re-contextualisons les stratégies marketing. Nous donnons aux marques les moyens d'entrer dans une nouvelle ère du marketing numérique. AU-DELÀ du social. Search.