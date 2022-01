HAVAS GROUP RENFORCE SA PRESENCE EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL AVEC TINKLE

Havas Group annonce aujourd'hui la prise d'une participation majoritaire dans Tinkle, agence de communications et de relations publiques de premier plan présente en Espagne et au Portugal. Tinkle rejoindra /amo, le réseau de conseil stratégique global de Havas Group. Fondée en 1999 par Javier Curtichs, Tinkle n'a cessé de se développer et aujourd'hui, son équipe de près de 200 experts conçoit des solutions de communications innovantes pour un portefeuille client impressionnant depuis leurs bureaux de Barcelone, Madrid et Lisbonne. Tinkle continuera d'opérer en Espagne et au Portugal, sous la supervision de Javier Curtichs et de son équipe dirigeante. L'agence sera renommée Tinkle/amo et pourra puiser dans les ressources internationales du réseau /amo. Elle bénéficiera également de synergies avec Havas Group et de son soutien, tant à l'échelle locale que globale.

Le réseau /amo, présent dans quinze pays, dispose de bureaux dans les principales capitales et centres financiers névralgiques mondiaux et accompagne les dirigeants et les conseils d'administrations en alliant influence locale puissante, expertise pays, perspective globale et gestion de projets transparentes. Depuis sa création en 2001, le réseau /amo occupe les premières places du classement Mergermarket des meilleurs groupes mondiaux de conseil en communications pour les opérations M&A globale. Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group, déclare : « Tinkle partage avec Havas le même esprit entrepreneurial, la même obsession de l'excellence et le même engagement envers les personnes et l'environnement. Cela en fait un partenaire idéal pour Havas. L'arrivée de Tinkle au sein de notre réseau /amo renforce notre capacité à prodiguer des conseils stratégiques de premier ordre pour nos clients en Espagne, au Portugal, et même au-delà. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Javier Curtichs et à son équipe ! ».

Alfonso Rodés, Chairman de Havas Group Spain, ajoute : « Le besoin en communications RP et stratégique n'a jamais été aussi fort. Comprendre les environnements qui nous entourent, les relations et les points d'intersection avec les médias, les dirigeants, les influenceurs et les institutions est devenu un « must » absolu pour les entreprises. Avec le renfort de Tinkle, nous sommes certains de conserver notre position de pionnier. Ensemble, nous pourrons combiner, compléter et améliorer nos facultés respectives, en Espagne et au Portugal. » Javier Curtichs, Founder & CEO de Tinkle, déclare : « Nous venons de franchir une étape clef dans la trajectoire de Tinkle et d'ouvrir un nouveau chapitre aux multiples opportunités pour notre équipe comme pour nos clients. Vivendi, Havas et /amo sont la meilleure famille que nous puissions avoir en Espagne, au Portugal et dans le reste du monde. Nous sommes ravis de pouvoir partager notre expérience, nos expertises et nos innovations afin de renforcer l'équipe tout en consolidant notre offre client. »

Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse

A propos de Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d'être. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté tout en étant soi-même, de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : https://www.havasgroup.com/ A propos de /amo Le réseau /amo est la principale alliance mondiale de consultants en communication financière et corporate. Notre approche, la meilleure de sa catégorie, réunit des leaders des marchés locaux ayant une connaissance inégalée des perceptions des parties prenantes, des marchés financiers et des transactions transfrontalières dans les principaux centres financiers d'Europe, d'Asie et du continent américain. Délivrant des conseils en communication sophistiqués en matière de gestion de réputation, de fusions et acquisitions, de transactions sur les marchés financiers, de relations avec les médias et les investisseurs, mais aussi lors de situations de crise, les partenaires du réseau /amo ont établi des relations solides avec de nombreuses sociétés du S&P 500, du FTSE 100, du SMI, du CAC 40 et de l'IBEX 35. Le réseau /amo dispose d'une équipe internationale très expérimentée qui peut conseiller les clients menant des projets critiques à l'échelle mondiale. Notre exécution intégrée nous permet de servir nos clients de manière transparente dans une multitude de juridictions et dans un large panel de mandats de communication d'entreprise et financière. Plus d'information sur notre site www.amo-global.com. A propos de Tinkle Tinkle, c'est la communication au service de l'impact. Nous accompagnons les marques, les entreprises, les leaders et les causes dans leurs problématiques d'influence avec pour enjeu de promouvoir et protéger leur valorisation, leur réputation, leurs ambitions et leurs intérêts dans un environnement « BANI » (fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible). Nous réalisons des communications qualitatives ultraspécialisées dans les domaines de l'entreprise, de la finance, du brand marketing, des catégories, de la réputation, des situations spéciales, des ESG et de la culture du travail en nous appuyant sur notre expérience approfondie des principales industries. Notre organisation est fluide, notre équipe dynamique, entrepreneuriale, et passionnée, basée à Madrid, Barcelone et Lisbonne. Cela nous permet de couvrir l'idiosyncrasie et la diversité des marchés régionaux ibériques au travers d'une véritable contribution professionnelle, culturelle et relationnelle. Nous sommes pleinement investis dans la réussite de nos clients, nous aimons travailler à leurs côtés et nous créons avec eux des relations de long-terme basées sur la confiance. Nous aspirons à être les meilleurs, pour nos employés, nos clients et notre planète et nous sommes activement engagés dans le Global Compact, la neutralité carbone, Terra Carta, et BCorp.