HAVAS : RÉINVENTE SON RESEAU RP AVEC RED HAVAS

A l'heure où les agences créatives et médias doivent redéfinir leurs identités et leur champ d'intervention dans un paysage média toujours plus moderne et qui évolue pratiquement quotidiennement, les agences de relations presse et publiques sont particulièrement visées par ce besoin de se reconstruire intégralement. Mais comment ces agences peuvent-elles assurer des services irréprochables alors que ceux-ci évoluent à la cadence infernale imposée par le paysage multimédia actuel ? Les agences Red Havas s'appuient sur un modèle stratégique appelé « Merged Media » (médias fusionnés) qui réplique la convergence de la consommation média, en mélangeant publications traditionnelles et numériques, contenus, réseaux sociaux et data. Ce mix représente Red Havas l'avenir des RP en tant qu'expertise de communication.

Fort du succès de ce modèle à ce jour, Havas Group a annoncé que plusieurs de ses agences RP et de conseil en réseaux sociaux, plusieurs fois récompensées, changent de nom et se rassemblent sous une bannière commune, Red Havas, et ce afin de décliner la stratégie « Merged Media » sur d'autres pays et continents.

Havas PR North America, implantée à New York, en Nouvelle-Angleterre, à Phoenix et à Pittsburgh, et Red Agency, opérant en Asie-Pacifique et implantée en Australie, à Singapour et aux Philippes s'appelleront désormais Red Havas et seront en mesure de proposer aux clients toutes les expertises allant du earned media à l'amplification réseaux sociaux, en passant par l'expérientiel et la création de contenu ad hoc. Red Havas a également ouvert un nouveau bureau à Londres et renommé ses bureaux Havas PR de Manchester et d'Edimbourg, de même que Havas PR Viêtnam et Jakarta. La nouvelle marque projette de s'implanter au Japon et en Amérique du Sud dans le prochains 18 à 24 mois.

Ce rebranding coincide avec des investissements substantiels dans la data, le contenu et les outils d'analyse personnalisés tels que des plateformes d'écoute et d'analyse prédictive dont l'action combinée offrira une capacité de prédiction média sans commune mesure dans toute l'industrie.

« Les agences RP ont toujours eu pour motto d'intégrer les discours des marques et des organisations dans les conversations quotidiennes de l'écosystème média », explique James Wright, Global Chairman d'Havas PR Collective et Global CEO de Red Havas. « Les RP constituent l'un des outils les plus efficaces à disposition des marques pour entrer en contact avec leurs publics mais il est impératif qu'elles s'intègrent à la perfection dans tous les types de contenus et leurs sources, en suivant les codes du consommateur d'aujourd'hui. En plaçant le contenu, le social, et les données prédictives au cœur même de notre stratégie, nous avons conçu un modèle qui fusionne l'ensemble des différentes sources et redefinit donc intégralement les possibilités offertes par les RP ».

Yannick Bollore, CEO et Chairman de Havas Group, déclare: « Red Havas est un nouveau type de réseaux de micro-agences capable de transformer les RP et les redéfinir afin de créer davantage de valeur pour les clients. En combinant les capacités du Groupe Havas avec l'expertise dans l'entertainment de Vivendi partout dans le monde, l'offre et le potentiel de Merged Media deviennent très intéressants. Nous nourrissons de grandes ambitions dans ce domaine et nous continuerons d'y investir et de le développer ».

J.Wright conclut : « Bien que les RP aient toujours eu la main mise sur le earned media et qu'il en restera ainsi, nous devons désormais conquérir le owned dans un monde de médias fusionnés. Voici l'ambition de Red Havas ».

Quelques informations sur les deux groupes :

Comptant plusieurs centaines de distinctions célébrant les campagnes réalisées pour ses clients, sa créativité, ses efforts en matière de RSE, ses équipes et plus encore, Havas PR North America se classe parmi les groupes RP les plus primés aux Etats-Unis. Le groupe est réputé pour sa capacité à détecter et mettre à profit les tendances, permettant à ses clients de ne pas seulement faire partie de l'actualité, mais d'être l'actualité.

Au cours des dernières années, Red Agency Australia s'est imposée comme l'agence la plus importante de son marché, remportant plus de 150 distinctions lors de cérémonies nationales, régionales et internationales, et notamment les Cannes Lions, Spikes Asia ou encore aux PRWeek Awards. L'agence a ouvert des bureaux à Singapour en 2016 et à Manille en 2018.

Red Havas fait partie d'Havas PR Global Collective, la branche RP et communication d'Havas Group qui comprend une quarantaine d'agences à travers le monde et compte plus de 1300 collaborateurs. A ce jour, il n'y a pas de projet de changement de noms pour d'autres agences PR du Groupe Havas telles que Havas Formula, Plead ou Maitland, membre du réseau AMO.

