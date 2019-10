HBO annonce une série télévisée dérivée de "Game of Thrones"

BURBANK, Californie, 30 octobre (Reuters) - HBO, la chaîne de télévision câblée du groupe télécoms AT&T, a annoncé mardi avoir commandé la production de dix épisodes d'une série dérivée de "Game of Thrones" intitulée "House of the Dragon".

Cette série dérivée ("spinoff"), toujours basée sur les romans de George R.R Martin - en l'occurrence la saga "Feu et Sang" -, prendra place 300 ans avant les événements racontés dans "Game of Thrones" et se focalisera sur l'histoire du règne des Targaryen, a précisé la compagnie américaine.

Les dirigeants de la chaîne ont fait cette annonce lors d'un événement organisé à Burbank, en Californie, pour présenter le service de vidéo en ligne HBO Max qui sera lancé en mai prochain et avec lequel ils entendent concurrencer les plateformes de streaming de Netflix et Walt Disney.

Aucune date de diffusion de "House of the Dragon" n'a été communiquée.

L'ultime saison de "Game of Thrones" a remporté le mois dernier 12 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique.

L'ultime épisode de la série médiévale-fantastique diffusé en mai dernier a rassemblé 19,3 millions de téléspectateurs américains, un record pour la saga, a annoncé HBO à l'époque. (Jill Serjeant et Lisa Richwine; Jean Terzian pour le service français)