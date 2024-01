La semaine dernière, les fonds spéculatifs mondiaux ont vendu des actions technologiques pour la troisième semaine consécutive, les gestionnaires poursuivant les baisses de l'indice S&P 500 et réduisant l'exposition aux grandes actions technologiques, selon une note de Goldman Sachs.

Les valeurs technologiques américaines ont été le secteur le plus vendu au cours de la semaine du 6 janvier, les fonds spéculatifs se débarrassant de ces valeurs au niveau le plus élevé depuis 11 semaines, indique la note de Goldman Sachs adressée à ses clients vendredi. Les fonds spéculatifs ont non seulement réduit leurs positions longues, mais ils ont également pris des paris à court terme sur la baisse des prix de ces actions, ajoute la note. Outre les appareils de communication, toutes sortes d'actions technologiques ont été vendues, a déclaré la banque, y compris les sociétés de logiciels, les semi-conducteurs, le matériel technologique et les sociétés de stockage liées à l'industrie technologique. Les valeurs technologiques européennes ont chuté de 4,24 % la semaine dernière, soit leur plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet, tandis que l'indice Nasdaq, très technologique, a chuté d'un peu plus de 3 % et que l'indice S&P a entamé l'année 2024 en enregistrant sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis des mois.

Le département de courtage de Goldman, qui sert les fonds spéculatifs, a vu les performances des cueilleurs d'actions chuter de 1,07 % au cours de la semaine comprise entre le 29 décembre et le 4 janvier, selon la note.

Ailleurs, les fonds spéculatifs ont également délaissé les entreprises de consommation discrétionnaire qui fabriquent des produits que les consommateurs aiment acheter mais dont ils n'ont pas nécessairement besoin, a ajouté Goldman.

Les spéculateurs ont abandonné ces positions au rythme le plus rapide depuis septembre 2023, a déclaré Goldman, ajoutant que les traders ont été nets vendeurs à l'échelle mondiale dans les hôtels et les restaurants, les magasins de détail et les sociétés automobiles.

Les fonds spéculatifs qui étaient déjà à découvert dans le secteur de la consommation discrétionnaire ont vu leur performance augmenter de 3,5 %, a indiqué la banque. (Rapport de Nell Mackenzie ; Rédaction de Sharon Singleton)