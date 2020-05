HERTZ a creusé ses pertes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Hertz, dont les comptes du premier trimestre 2020 affichent une teinte rouge vif. Dans un contexte de crise du Covid-19, le spécialiste américain de la location de véhicules a accusé une perte nette de 356 millions de dollars sur la période, ou -2,50 dollars par action, contre une perte nette de 147 millions de dollars, ou -1,54 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action atteint -1,78 dollar, décevant les attentes du consensus FactSet (-1,21 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Hertz s'établit à 1,92 milliards de dollars au premier trimestre 2020, en baisse de 8,7% sur un an. Il ressort également au-dessous des prévisions du marché (1,95 milliard).Des chiffres qui n'augurent rien de bon pour Hertz, qui joue clairement sa survie en ce moment. Le groupe aurait engagé un conseiller supplémentaire, FTI Consulting, pour l'aider à faire face à un potentiel dépôt de bilan, selon les informations du Wall Street Journal dévoilées la semaine dernière." En deux mois seulement, l'apparition du coronavirus a provoqué une perturbation majeure de l'activité, car la demande mondiale de voyages est tombée à presque zéro et le marché américain des voitures d'occasion a effectivement fermé ", a déploré Kathryn V. Marinello, la PDG d'Hertz.Compte tenu de la faible visibilité actuelle, le groupe n'est pas en mesure d'estimer l'impact financier de la pandémie de Coronavirus.En fin d'après-midi, le titre Hertz recule de 4,34% à 3,05 dollars sur la place de New York. Le cours de l'action a été divisé par plus de 5 depuis le début de l'année.