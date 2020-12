HEXO Corp publie les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

Un trimestre record avec un produit brut de 41,3 millions de dollars

La sixième amélioration trimestrielle d’affilée du BAIIA ajusté

OTTAWA, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Je tiens à remercier toute l'équipe de HEXO pour les progrès remarquables réalisés au cours du premier trimestre », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « La performance record des revenus d'aujourd'hui reflète notre engagement à offrir aux consommateurs des produits de haute qualité, à des prix raisonnables, pour toutes les occasions. Nous continuons de détenir la première place en termes de part de marché au Québec, tout en poursuivant résolument notre expansion dans d'autres marchés. HEXO se classe maintenant parmi les quatre premiers au Canada pour la part de marché des produits destinés aux adultes, en dollars de ventes nettes. Nous sommes également passés en tête du marché des boissons grâce à Truss, notre coentreprise avec Molson Coors, et nous avons atteint la première place en termes de part de marché pour le haschisch, lequel, à notre avis, continuera d'être une catégorie importante pour l'industrie ».

Principaux faits saillants financiers et opérationnels du premier trimestre de 2021

Produit brut de 41,3 M$, le montant le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la Société, en hausse de 14 % par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 114 % par rapport à la même période de l’année précédente

Produit net de 29,5 M$, en hausse de 9 % par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 103 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Rythme de progression des ventes accru dans tout le Canada, avec 18 % des ventes brutes pour cette période provenant de l'Alberta, 15 % de l'Ontario et 6 % de la Colombie-Britannique.

Maintien du premier rang en termes de part de marché au Québec.

Premier rang dans la catégorie des boissons, avec une hausse de 54 % du produit net par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

Six trimestres consécutifs d'amélioration de la perte du BAIIA ajusté, réduction de 87 % de (3,25 M$) au quatrième trimestre de 2020 à (0,42 M$).

Marge brute ajustée de 39% sur les ventes, à l'exclusion des boissons pour adultes, alors que les revenus liés aux boissons ont affiché une marge brute positive et ce, au cours seulement du deuxième trimestre complet suivant leur mise sur le marché.

À la fin du premier trimestre, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 250,3 M$, dont 149,8 M$ en trésorerie.

L'utilisation de la trésorerie d’exploitation s'élève à (6,1 M$) pour le trimestre, sans compter les activités de financement et d'investissement.



« Nous avons réalisé des progrès extraordinaires vers la rentabilité ce trimestre, alors que nous continuons à optimiser la production, à lutter avec détermination contre le CPV et à nous concentrer sur la réduction de nos frais de vente, frais généraux et administratifs. C'est le sixième trimestre consécutif d'amélioration du BAIIA ajusté, en nous avançons vers un BAIIA ajusté positif. Nous pensons que la solidité de notre bilan, ainsi que notre base d’actifs amortissables peu élevée, nous ont placés sur une voie où nous regardons au-delà du BAIIA ajusté positif pour nous efforcer d'atteindre un BPA positif », a ajouté M. St-Louis. « Comme nous l'avons indiqué lors de l'annonce de nos résultats de fin d'année, nous avons délibérément pris le temps ce trimestre de nous concentrer sur une meilleure adéquation entre l'offre et la demande prévue, ce qui a conduit à des décisions difficiles, telles que celle d’attendre le deuxième trimestre pour relancer notre marque UP. Malgré cela, nous avons pu réaliser des ventes record et je suis ravi des progrès que nous avons réalisés à ce jour. UP est une réussite jusqu'à présent, ce qui nous donne confiance dans notre approche pour aller de l'avant ».

Pour les trimestres clos les Aperçu de l’état des résultats 31 octobre 2020 31 juillet 2020 31 octobre 2019 $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 41 300 36 140 19 297 Droits d’accise (11 887) (9 082) (4 839) Produits nets tirés de la vente de marchandises 29 413 27 058 14 458 Produits complémentaires 55 87 41 Produits nets 29 468 27 145 14 499 Coût des ventes (17 544) (63 157) (35 826) Ajustements de la juste valeur 6 290 1 322 388 Profit (perte) brut 18 214 (34 690) (20 939) Charges d’exploitation (20 776) (71 509) (39 524) Perte d’exploitation (2 562) (106 199) (60 463) Autres produits (charges et pertes) (1 635) (63 333) (5 576) Perte nette avant impôts (4 197) (169 532) (66 039) Recouvrement d’impôts – – 6 023 Total du résultat net (4 197) (169 532) (66 016)

Résultats financiers du premier trimestre 2021

Le total des produits nets pour T1 2021 a augmenté de 2,3 M$, pour atteindre 29,4 M$ contre 27,1 M$ au T4 2020, une hausse attribuable principalement à la croissance de 8 % des ventes de cannabis destiné aux adultes et de la croissance de 54 % des boissons destinées aux adultes. Le total des produits nets a augmenté de 103 % par rapport à la même période de l'exercice 2020. La Société a renforcé ses positions dans plusieurs marchés clés canadiens à l'extérieur du Québec, tout en maintenant sa position concurrentielle de premier rang au Québec.

31 octobre 2020 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets 24 344 486 1 125 401 26 356 3 057 29 413 Coût des ventes 15 497 123 317 113 16 050 3 037 19 087 Profit brut avant ajustements ($) 8 847 363 808 288 10 306 20 10 346 Marge brute avant ajustements (%) 36% 75% 72% 72% 39 % 1 % 35 % 31 juillet 2020 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets 22 575 548 1 291 655 25 069 1 989 27 058 Coût des ventes 13 663 119 642 222 14 646 4 395 19 041 Profit brut avant ajustements ($) 8 912 429 649 433 10 423 (2 406) 8 017 Marge brute avant ajustements (%) 39% 78% 50% 66% 42% (121%) 30%

La marge brute consolidée de la Société pour T1 2021 a augmenté, s’établissant à 35 % par rapport à 30 % au T4 2020. Cette hausse est directement attribuable à une amélioration de la marge brute dans le secteur des boissons pour adultes au cours de la période, où Truss Beverage a réalisé une marge brute positive alors qu'elle n'était sur le marché que depuis le deuxième trimestre.

Les charges d'exploitation se sont établies à 20,8 M$ au cours du trimestre, soit une amélioration de 50,7 M$ par rapport au T4 2020, la Société ayant continué à rationaliser les coûts dans l'ensemble de l'organisation, principalement dans les frais de vente, frais généraux et administratifs, compensés par les coûts de marketing liés au lancement de produits. La perte d'exploitation s'est améliorée pour atteindre 2,6 M$ au T1 2021, contre une perte de 60,5 M$ au T4 2020, grâce à un bilan sain et à l'absence de charges importantes et non récurrentes.

Le BAIIA ajusté total de la Société s'est amélioré de 87 %, soit plus de 2,8 M$, s’établissant à (0,4 M$) au T1 2021 par rapport à (3,3 M$) au T4 2020. La total du résultat net s'est amélioré à 4,2 M$, comparativement à 66 M$ au T4 2020, lorsque la Société a enregistré d'importantes réductions de valeur.

BAIIA Ajusté

T1 2021 T4 2020 $ $ Total du résultat net (4 197) (169 532) Charge (produit) d’impôt – – Charges (produits) financiers, montant net 1 895 2 069 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte dans le coût des marchandises vendues 2 406 1 254 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte dans les charges d’exploitation 1 078 1 179 Amortissement des immobilisations incorporelles pris en compte dans les charges d’exploitation 331 249 (Profits) pertes de placement Réévaluation des pertes (profits) sur les instruments financiers (733) 1 433 Quote-part de la perte sur la participation dans une coentreprise 1 073 1 863 Perte (profit) sur les débentures convertibles – 86 Perte latente sur les placements 587 4 345 Perte (profit) réalisé sur les placements – – Perte (profit) de change 461 1 623 Perte liée à l’incitatif au titre des débentures convertibles – 54 283 Ajustements de la juste valeur hors trésorerie Montants de la juste valeur réalisée inclus dans les stocks vendus 4 806 6 656 Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques (11 096) (7 978) Frais de restructuration 525 (79) Autres éléments hors trésorerie Rémunération à base d’actions prise en compte dans les charges d’exploitation 2 930 4 373 Rémunération à base d’actions prise en compte dans le coût des marchandises vendues 596 511 Radiation des actifs biologiques et coûts de destruction – – Radiation des stocks – 2 217 Dépréciation des stocks à leur valeur de réalisation nette (1 543) 41 899 Perte de valeur des actifs au titre des droits d’utilisation 761 2 000 Gain sur la résiliation d'un contrat de location (419) – Perte de valeur des immobilisations corporelles 42 46 414 Perte de valeur des immobilisations incorporelles – – Perte de valeur du goodwill – – Comptabilisation d’un contrat déficitaire – 1 763 Cession d’actifs à long terme 78 122 BAIIA ajusté (419) (3 250)

Le rapport de gestion pour la période et les états financiers et notes ci-joints sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur son site Web à l’adresse www.hexocorp.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant rajustement, au bénéfice ou à la marge avant rajustements de juste valeur, au bénéfice brut ou à la marge ajusté, au BAIIA ajusté et au produit par équivalent gramme, tous des éléments qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n’ont pas de signification prescrite par les IFRS, et ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS en permettant de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les éléments ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 octobre 2020, qui a été déposé sur SEDAR et EDGAR.

Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le lundi 14 décembre 2020 pour discuter de ces résultats. Sébastien St-Louis, PDG, et Trent MacDonald, directeur financier, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30, heure normale de l’Est. Une période de questions et réponses suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date: 14 décembre 2020

Heure : 8 h 30 (HNE)

Webémission: https://event.on24.com/wcc/r/2876521/3E600F67F53F73D721304EA073134431

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com .

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s’y limiter, les déclarations de la Société concernant la conviction de la direction que certaines dépenses incluses dans les charges d’exploitation sont non récurrentes, mais qu’elles sont liées à des changements importants dans les conditions du marché et au recentrage de ses opérations à l’atteinte d’un BAIIA ajusté positif.

Pour de plus amples informations concernant les risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée, il convient de se reporter à la notice annuelle de la Société et aux autres documents d’information continue de la Société, disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

