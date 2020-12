HEXO Corp publiera les résultats financiers du premier trimestre 2021 et offrira une diffusion Web pour les investisseurs

OTTAWA, 04 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) prévoit publier les résultats financiers pour le premier trimestre 2021, avant l’ouverture des marchés le 14 décembre 2020, et organisera une diffusion Web pour les investisseurs à 8 h 30 (HNE) le même jour.



Il est rappelé aux actionnaires que la Société tiendra une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») le 11 décembre 2020. Les procurations doivent être déposées auprès de Compagnie Trust TSX, l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, au plus tard à 10h00 (HNE) le mercredi 9 décembre 2020. Pour plus d'informations sur l'assemblée, les documents relatifs à l'assemblée sont accessibles en ligne sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov ou sur https://docs.tsxtrust.com/2092, le site Web des documents relatifs à l'assemblée tenu par Compagnie Trust TSX.

Détails de la diffusion Web :

Date : le 14 décembre 2020

Heure : 8 h 30 (HNE)

Diffusion Web : https://event.on24.com/wcc/r/2876521/3E600F67F53F73D721304EA073134431

Pour les résultats trimestriels antérieurs et des communiqués de presse récents, veuillez consulter hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Cannabis Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

