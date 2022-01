HEXO fournit une mise à jour sur Le parcours vers l'avenir; la Société conserve la première position au Canada et annonce l'expansion des produits et du marché de Redecan

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou « Société »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a fourni aujourd’hui une mise à jour concernant son plan stratégique annoncé précédemment, Le parcours vers l’avenir, conçu pour renforcer la position de HEXO à titre de première société productrice de cannabis au Canada en termes de part du marché récréatif, avec pour objectif de devenir la première société de son secteur à dégager des flux de trésorerie positifs de ses activités.



« Le parcours vers l’avenir est constitué d’initiatives tant du côté des dépenses que de la croissance. L’annonce d’aujourd’hui des lancements de nouveaux produits soutient notre stratégie visant à accélérer la croissance grâce à des gains de parts de marché organiques et traduit nos capacités commerciales ainsi que notre solide portefeuille d’innovations », a affirmé Scott Cooper, président-directeur général de HEXO. « À cette fin, HEXO observe une demande importante pour ses produits et ses marques à l’échelle de multiples catégories et régions géographiques, et nous continuerons de demeurer mobilisés autour de nos objectifs de croissance. »

HEXO s’est engagée à fournir à ses actionnaires des mises à jour au fur et à mesure que la Société exécute le plan stratégique. L’annonce d’aujourd’hui fournit une mise à jour sur l’un des cinq piliers stratégique : i) accélérer la croissance grâce à des gains de parts de marché organiques.

Accélérer la croissance grâce à des gains de parts de marché organiques

i. Redecan annonce une expansion dans le marché à faibles coûts des produits de cannabis comestibles avec Redebles



Aujourd’hui, Redecan, filiale de HEXO, a annoncé qu’elle avait pénétré la catégorie des produits comestibles de cannabis au Canada avec la confection de friandises gélifiées appelées Redebles.

Redebles constitue un produit unique, aromatisé, offert en sachet de quatre capsules gélifiées de 10 mg de THC par sachet, vendu au prix de détail suggéré par le fabricant de 5,95 $. Les capsules gélifiées sont faites de distillat de cannabis obtenu par extraction de CO 2 ; ces capsules sont végétaliennes, sans gluten et enrobées de sucre.

Redecan est la marque en position de chef de file à l’échelle de plusieurs catégories de produits de cannabis. L’annonce d’aujourd’hui marque l’entrée de Redecan dans les produits comestibles; la catégorie de produits de cannabis qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. HEXO espère que l’offre de produits comestibles novateurs, à faibles coûts et de grande qualité de Redecan perturbe le marché et que ces produits deviennent rapidement des chefs de file du secteur.

ii. Redecan pénètre de nouveaux marchés



HEXO est également heureuse d’annoncer que les produits de Redecan les plus vendus sont maintenant offerts dans d’autres provinces canadiennes, notamment en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Redecan est maintenant présente dans neuf provinces et territoires.

iii. HEXO élargit la marque Latitude, une gamme de produits allant du bien-être sexuel à la beauté et même au-delà.



Aujourd’hui, Latitude, la filiale de HEXO, a lancé des produits de bien-être novateurs, dont une crème transdermique et une lotion pour le corps à base de CBD.

L’engagement de HEXO envers la gamme Latitude fait ressortir l’accent que la Société met sur l’innovation et la compréhension de la clientèle des produits de cannabis qui se raffine et évolue.

iv. Autres lancements de produits



Aujourd’hui, HEXO a également lancé de nouveaux produits dont le produit de vapotage Original Stash, Super Sour Diesel, OS.ONE Durban Poison et le produit préroulé et les fleurs séchées Garlic Jelly et les sachets d’UP Cannabis de 3,5 g de Ultra Sour, Lemon Z et Gelato 29.

Mise à jour sur la part de marché

HEXO demeure axée sur sa mission qui est de devenir le principal producteur autorisé de cannabis du Canada. Pour atteindre cet objectif, la Société conserve sa position comme producteur à l’échelle de plusieurs catégories de produits dans de multiples régions géographiques et elle travaille à saisir d’autres parts de marché dans des catégories et régions géographiques où la Société a repéré des possibilités de croissance.

À cette fin, HEXO estime que les données concernant les parts de marché constituent un indicateur important de sa compétitivité au sein du marché canadien des produits de cannabis récréatifs et un indicateur prédictif de revenus durables.

Voici un portrait, dressé pendant une période continue de trois mois (octobre, novembre et décembre 2021), de la position de HEXO au sein du marché canadien des produits de cannabis récréatifs selon Headset, fournisseur tiers de données et d’information sur le marché du cannabis.

Première position en ce qui concerne la part du marché canadien

Première position en tant que producteur global à l’échelle de toutes les catégories en Ontario et en Alberta

Première position en tant que producteur de produits préroulés au Canada

Première position en tant que producteur de boissons au Canada

Première position en tant que producteur de capsules au Canada

Première position en tant que producteur d’huile au Canada

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société au 31 octobre 2021 et pour le trimestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.



