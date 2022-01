HEXO fournit une mise à jour sur son inscription au Nasdaq

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.



GATINEAU, Québec, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu un avis (« avis ») de la part de The Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») selon lequel elle ne respectait pas l’exigence relative au cours acheteur minimum établie dans la Listing Rule 5500(a)(2) du Nasdaq pour le maintien de l’inscription au Nasdaq Capital Market, étant donné que le cours acheteur de clôture des actions ordinaires de la Société inscrites au Nasdaq a été inférieur à 1,00 $US pendant 30 jours de bourse consécutifs. Selon la Listing Rule 5550(a)(2) du Nasdaq, les actions ordinaires doivent maintenir un cours acheteur minimum de 1,00 $US par action (« exigence relative au cours acheteur minimum ») et, selon la Listing Rule 5810(c)(3)(A) du Nasdaq, il y a défaut de respecter cette exigence si la non-conformité continue pendant une période de 30 jours ouvrables consécutifs.

L’avis n’a aucun effet immédiat sur l’inscription des actions ordinaires de la Société au Nasdaq Capital Market. Aux termes de la Listing Rule 5810(c)(3)(A) du Nasdaq, la Société dispose d’une période de 180 jours civils à compter de la date de l’avis, soit jusqu’au 25 juillet 2022, pour rétablir la conformité à l’exigence relative au cours acheteur minimum, période au cours de laquelle les actions ordinaires continueront à être négociées sur le Nasdaq Capital Market. Si, en tout temps avant le 25 juillet 2022, le cours acheteur des actions ordinaires à la clôture est égal ou supérieur 1,00 $US par action pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs, la Société aura rétabli la conformité à l’exigence relative au cours acheteur minimum. Si la Société ne parvient pas à rétablir la conformité à l’exigence relative au cours acheteur minimum avant le 25 juillet 2022, elle pourrait être admissible à une période supplémentaire de 180 jours civils pour rétablir la conformité ou ses actions ordinaires pourraient être radiées du Nasdaq Capital Market. Les actions ordinaires de la Société sont également inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et l’avis n’a aucune incidence sur l’état de conformité de la Société en ce qui concerne cette inscription.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des acquisitions de Redecan, de 48North et de Zenabis par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

