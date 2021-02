HILTON WORLDWIDE : la crise du Covid-19 impacte toujours les comptes au quatrième trimestre

Hilton Worldwide Holdings a publié mercredi ses résultats au titre du quatrième trimestre 2020. Entre octobre et décembre, le groupe hôtelier américain a ainsi accusé une perte par action ajustée inattendue : -10 cents contre +3 cents anticipés par le consensus FactSet. De son côté, le chiffre d’affaires a chuté de plus de 62 % à 890 millions de dollars, décevant nettement les attentes du marché qui s’établissaient à 1,03 milliard de dollars. En données comparables, le revenu par chambre disponible (critère clef dans le secteur) a chuté de 59,2 % et manque également les attentes.