HILTON fait moins bien qu'attendu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hilton a publié une perte nette de 430 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 1,55 dollar par action, après un bénéfice de 260 millions, ou 89 cents par action, à la même période en 2019. La perte par action est de 61 cents en données ajustées, presque deux fois supérieure au consensus FactSet de 31 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 77% à 564 millions de dollars, là aussi sous le consensus FactSet qui attendait 818,8 millions. En raison du covid-19 et des mesures de confinement, le revenu par chambre disponible a chuté de 81% à 21,67 dollars.Le taux d'occupation a, lui, reculé de 56,1 points à 22,3% sur le trimestre. Au 31 juillet, 96% des hôtels Hilton dans le monde étaient ouverts.Christopher J. Nassetta, président et directeur général de Hilton, a déclaré : "Nos résultats du deuxième trimestre reflètent les défis que notre entreprise a dû relever en raison de la pandémie. Toutefois, à mesure que les restrictions sont levées et que les établissements du monde entier rouvrent leurs portes, nous constatons une amélioration du taux d'occupation. Bien que nous ayons un long chemin à parcourir, nous sommes sur la voie de la reprise et nous nous réjouissons des opportunités qui s'offrent à nous".