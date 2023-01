Les expéditions mondiales de PC ont chuté de près de 29 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse trimestrielle depuis les années 1990, et de 16 % sur l’année. La situation ne devrait pas se relever avant 2024 pour Lenovo, HP inc, Dell, Apple, lit-on dans le Wall Street Journal.

