HPS Hightech Payment : Résultats Financiers Trimestre 1- 2020

* Variation par rapport au T1 2019

Changement du périmètre de consolidation

Au terme du premier trimestre de cette année, le périmètre de consolidation a enregistré un seul changement au niveau du pourcentage de contrôle et d'intérêt relatif à la participation du Groupe HPS dans la société GPS, qui passent à 30% contre 25% au 31 décembre 2019. Ce changement n'a pas eu d'impact sur la méthode de consolidation de l'entité GPS (intégrée par mise en équivalence).

Investissements

Durant ce trimestre, le Groupe n'a pas réalisé d'investissements majeurs en dehors de l'accompagnement régulier de son activité en achats de matériel informatique et aménagements de locaux, ainsi que l'augmentation de sa participation dans l'entité GPS.

Endettement

En parallèle au développement de ses activités, le Groupe HPS poursuit la maîtrise de sa structure financière avec un endettement de 62,3 MMAD, en baisse de 2,6%.

Impact COVID-19 sur l'activité

Le Groupe HPS a mis en marche son Plan de Continuité d'Activité (PCA) afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ses partenaires, tout en respectant les mesures prises par ses différents pays de présence. Ce plan a été enclenché dans l'ensemble des bureaux du Groupe dans le monde et nous a permis de maintenir l'accompagnement de nos clients et d'assurer la continuité de leurs opérations.

Grâce à ce plan, HPS a mis en production plusieurs projets durant ce trimestre, notamment la mise en service de la plateforme de paiement par QR Code auprès de Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GhIPSS) et la mise en production de la plateforme d'acquisition des filiales africaines (hors Afrique du Sud) du groupe Absa.

A la date de publication du présent communiqué, l'impact de la situation liée au COVID-19 se limite à l'activité « Services » où seuls les projets pouvant être réalisés en télétravail ont été maintenus. Concernant les autres activités, « Solutions » et « Processing », l'impact actuel reste limité.

Le développement commercial des activités du Groupe se poursuit auprès des différents prospects. Aussi et tenant compte de son appréciation actuelle de la situation, le Groupe reste confiant quant aux résultats attendus en 2020 et au caractère limité de l'impact du COVID-19 sur ses principales activités.

L'ensemble des publications financières de HPS, notamment le rapport financier annuel de l'année 2019, sont disponibles dans la rubrique « investor relations »du site internet institutionnel https://www.hps-worldwide.com/.

A propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com