HPS Hightech Payment : renforce ses activités par l'acquisition de la société IPRC au Maroc

IPRC offre des services de supervision des Guichets Automatiques Bancaires et de la fraude monétique

Ces services viendront compléter l'activité de HPS en enrichissant les services d'externalisation offerts à ses clients pour leur activité monétique

Casablanca, le 09 juillet 2020

HPS et IPRC ont signé, en date du 07 juillet 2020, une convention d'acquisition portant sur 100% des parts sociales de la société IPRC.

IPRC est une société marocaine, leader national dans la supervision et la télégestion des systèmes monétiques. A fin 2019, la société supervise plus de 5.500 Guichets Automatiques Bancaires pour le compte d'une trentaine de banques au Maroc et en Afrique, gère la fraude monétique de plus de 7 millions de cartes bancaires et supervise près de la moitié du flux monétique marocain.

Cette acquisition viendra compléter l'offre de HPS avec de nouveaux services à forte valeur ajoutée autour des solutions PowerCARD, ce qui permettra à nos clients de bénéficier de l'expertise combinée des équipes de HPS et de IPRC.

Dans un premier temps, HPS offrira à ses clients les services suivants :

• Supervision des Guichets Automatiques Bancaires et leur Cash Management ;

• Supervision de l'activité de la fraude monétique ;

• Télégestion des systèmes d'information.

Le groupe déploiera aussi de nouvelles offres issues de l'expertise conjointe de HPS et de IPRC et facilitera le déploiement des offres IPRC dans l'ensemble des régions où HPS est aujourd'hui présente.

Cette acquisition vient en continuité de la stratégie de croissance externe du groupe HPS qui avait commencé par l'acquisition de la société acpqualife en 2010, et s'est poursuivie par la reprise de l'activité switching au Maroc en 2016.

Le contrat d'acquisition reste soumis aux clauses suspensives usuelles. A l'issue de la levée de ces clauses suspensives, HPS en informera le marché.

A propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, acquéreurs, processeurs, opérateurs de réseaux mobiles, la distribution, ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle d'HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).

Pour plus d'information : www.hps-worldwide.com