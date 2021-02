HRS avance la clôture de son introduction en Bourse au 4 février

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la clôture par anticipation de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Growth Paris, compte tenu du succès rencontré auprès des investisseurs. L'opération sera clôturée le mercredi 3 février 2021 (17 heures pour les souscriptions aux guichets et 20 heures pour les souscriptions par Internet) pour l'offre à prix ouvert (OPO) et le jeudi 4 février 2021 (12 heures) pour le placement global.



La fixation du prix de l'offre et l'exercice éventuel de la clause d'extension auront lieu le 4 février.



Les premières négociations auront lieu le 9 février.