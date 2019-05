HRW accuse l'armée égyptienne de crimes de guerre au Sinaï

LE CAIRE, 28 mai (Reuters) - Les forces de sécurité égyptiennes ont commis de nombreux abus, dnot certains peuvent être considérés comme des crimes de guerre, contre les civils dans le nord du Sinaï, région en proie à une insurrection, estime Human Rights Watch (HRW).

Dans un rapport publié mardi, l'organisation de défense des droits de l'homme exhorte les autres pays, dont les Etats-Unis, à cesser de fournir une assistance militaire au Caire.

Les forces égyptiennes, qui combattent depuis des années des insurgés islamistes au Sinaï, sont coupables d'arrestations arbitraires, visant notamment des enfants, d'actes de torture, d'exécutions extrajudiciaires, de punitions collectives et d'évictions forcées, accuse HRW.

Le gouvernement égyptien, qui n'a pas réagi dans l'immédiat à la publication de ce rapport de 134 pages, a déjà répondu par le passé à des allégations similaires en déclarant que des mesures de sécurité fermes étaient nécessaires pour lutter contre l'Etat islamique et les autres groupes djihadistes opérant sur son territoire.

Le document de l'ONG new-yorkaise porte sur la période 2016-2018. Il s'appuie sur des entretiens avec 54 habitants du Nord-Sinaï et anciens responsables gouvernementaux et militaires, ainsi que sur des communiqués officiels et des images satellite.

HRW a recensé 50 arrestations arbitraires, dont 39 cas dans lesquels la personne détenue a été placée dans un lieu secret, sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Certaines sont mortes en détention en raison de mauvais traitements et faute de soins médicaux. L'organisation dénonce également 14 exécutions extrajudiciaires.

Des porte-parole de l'armée et du Service d'information de l'Etat, organe de liaison avec la presse étrangère, ont refusé de commenter le rapport avant de l'avoir lu.

L'insurrection au Sinaï a gagné en intensité après le renversement en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, élu un an plus tôt.

Selon HRW, le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de déplacés, sur le demi-million d'habitants qui peuplent la région.

Les autorités ont arrêté plus de 12.000 personnes tandis que 3.076 islamistes présumés et 1.226 militaires et policiers ont été tués dans le Nord-Sinaï entre 2014 et 2018, selon l'Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient. (Rédaction du Caire Jean-Stéphane Brosse pour le service français)