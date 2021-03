HSBC AM et l'IFC lèvent 538 millions de dollars dans le fonds REGIO 23/03/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Ce premier fonds d'obligations vertes centré sur les émetteurs de l'économie réelle des marchés émergents, a levé un total de 538 millions de dollars de souscriptions d'investisseurs publics et privés. Deux investisseurs européens supplémentaires ont investi lors de ce closing final.



HSBC et l'IFC se sont engagées à verser chacune 75 millions de dollars en tant qu'investisseurs principaux lorsque le fonds a été lancé en 2019. Ce dernier compte désormais dix investisseurs au total.



REGIO est présenté comme une solution innovante et diversifiée destinée aux investisseurs institutionnels qui pourraient être dans l'incapacité d'investir dans des obligations vertes individuelles, ou qui veulent compléter une exposition existante à la dette émergente avec un investissement obligataire à impact écologique.





