HSBC AM prend une participation minoritaire dans RadiantESG

HSBC Asset Management a annoncé une prise de participation minoritaire dans RadiantESG, une société de conseil basée aux États-Unis, spécialisée dans l'ESG, la diversité et l'inclusion et co-fondée par Heidi Ridley et Kathryn McDonald, anciennement et respectivement directrice générale et responsable de l'investissement durable chez Rosenberg Equities.



Experte en gestion actions, l'équipe de RadiantESG dispose d'une connaissance approfondie de l'analyse, de la recherche et des thématiques ESG. Heidi et Kathryn cumulent plus de 50 années d'expérience et ont chacune travaillé pendant deux décennies chez Rosenberg Equities qui, sous leur houlette, est devenu le premier gérant quantitatif à intégrer pleinement l'ESG en 2017.



RadiantESG Global Investors entend amorcer la prochaine phase de sa croissance dans le courant de l'année en lançant deux stratégies fondées sur son concept ESG exclusif de " changement positif " qui vise les entreprises agissant en tant que leaders ESG, qui sont force de transition ESG et qui sont alignées sur les ODD des Nations unies. Les stratégies viseront à faire face aux changements démographiques et à la demande croissante de solutions d'investissement plus durables.



La nouvelle société a pour ambition de renforcer son équipe au cours de l'année et de trouver un partenaire stratégique supplémentaire pour l'accompagner dans le développement de son infrastructure et sa distribution aux États-Unis et sur les marchés clés.





