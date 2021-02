HSBC CONTINENTAL EUROPE : RESULTATS ANNUELS ET DU SECOND SEMESTRE 2020

Regulatory News:

Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 23 février 2021, a arrêté les comptes de l’année et du second semestre 2020 du groupe HSBC Continental Europe.

Le 1er décembre 2020, HSBC France et ses succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) ont changé de dénomination sociale pour devenir « HSBC Continental Europe » et se positionner ainsi comme une banque présente dans toute l’Europe continentale ayant pour mission de connecter ses clients au réseau mondial de HSBC et d’offrir un accès à l’Europe continentale aux clients de HSBC du monde entier. HSBC a choisi Paris pour être le siège de ses opérations en Europe continentale.

La performance de HSBC Continental Europe en 2020 a été impactée par des éléments exceptionnels, incluant la dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles et d’importantes charges de restructuration, ainsi que par le repli de l’économie mondiale engendré par l’épidémie de Covid-19, ce qui a conduit à une hausse des dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit. Les taux d’intérêt toujours historiquement bas en Europe et la baisse des taux aux Etats-Unis en mars 2020 ont affecté la marge nette d’intérêt, malgré des encours moyens de crédits et de dépôts en hausse sur 2020.

En dépit de ce contexte, les revenus tirés de l’activité commerciale sont restés robustes et HSBC Continental Europe a continué de soutenir activement ses clients et l’économie, notamment avec l’octroi aux entreprises de nouveaux prêts partiellement garantis par l’Etat ou rentrant dans le cadre de mesures de soutien spécifiques prises par HSBC pour un montant en année-pleine de 6 milliards EUR. HSBC a aussi amélioré sa part de marché en tant que chef de file d’émissions obligataires et a confirmé sa position de banque de premier plan en Europe, en se classant à la deuxième place dans la catégorie « obligations souveraines européennes »1. De plus, en 2020, l’expertise de HSBC a été reconnue par le prix de la « meilleure banque transactionnelle en Europe de l’Ouest » décerné par The Banker.

Résultats annuels 2020

Le résultat avant impôt consolidé publié est de -945 millions EUR, contre un résultat de -22 millions EUR en 2019, incluant la dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles (500 millions EUR), d’importantes charges de restructuration (258 millions EUR), une variation défavorable de la PVIF2 (123 millions EUR), des charges d’exploitation en hausse3 et un coût du risque plus élevé (289 millions EUR).

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit publié s'établit à 2 121 millions EUR, à comparer à 2 227 millions EUR en 2019. La baisse du produit net bancaire s’explique par une variation défavorable de la PVIF de 123 millions EUR impactant l’activité d’Assurance-vie. De plus, la Banque privée et de gestion de patrimoine est impactée par une baisse de la marge nette d’intérêt liée à la persistance des taux bas et par une baisse des commissions nettes à cause de conditions de marché défavorables et d’une plus faible activité-clientèle dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Cela est compensé par la croissance des activités de marché et de conservation de titres et de l’activité prêts aux entreprises de la Banque de grande clientèle, et par la performance résiliente de la Banque d’entreprises.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit publiées constituent une charge de 289 millions EUR, contre une charge de 128 millions EUR en 2019. La hausse du coût du risque est une conséquence directe des effets de l’épidémie de Covid-19 et reflète la dégradation des conditions économiques et financières actuelles et futures.

Les charges d’exploitation publiées s’élèvent à 2 777 millions EUR, à comparer à 2 121 millions EUR en 2019. La hausse s’explique par la dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles pour 500 millions EUR, des charges de restructuration pour 258 millions EUR et des contributions au Fonds de Résolution Unique en hausse de 49 millions EUR par rapport à l’année dernière. La hausse est partiellement compensée par des coûts récurrents en baisse.

Le résultat net part du groupe publié est de -1 022 millions EUR en 2020, contre un résultat de -39 millions EUR en 2019.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe présente un montant total d’actifs de 237 milliards EUR au 31 décembre 2020, par rapport à 238 milliards EUR au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020, HSBC Continental Europe affiche un ratio LCR4 à 143% et un ratio NSFR5 à 136%. La banque présente un ratio de fonds propres durs Common Equity Tier 1 (CET1) plein de 12,6% et un ratio de fonds propres totaux plein de 17,3%. Le ratio de levier plein est de 4,2%. Le ratio de solvabilité de la compagnie d’assurance est de 224%6.

Résultats du second semestre 2020

Le résultat avant impôt consolidé publié est de -295 millions EUR, contre un résultat de -73 millions EUR au deuxième semestre 2019.

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit publié s'établit à 1 191 millions EUR, à comparer à 1 096 millions EUR sur le second semestre 2019. La hausse s’explique principalement par une forte performance des activités de marché et de conservation de titres. L’activité des autres lignes métiers est résiliente par rapport à la même période l’année dernière.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit publiées constituent une charge de 60 millions EUR, contre une charge de 74 millions EUR au second semestre 2019. L’amélioration concerne principalement la Banque de financement, d’investissement et de marchés.

Les charges d’exploitation publiées s’élèvent à 1 426 millions EUR, contre 1 095 millions EUR au deuxième semestre 2019. La hausse est liée aux charges de restructuration et à la dépréciation d’immobilisations corporelles et est partiellement compensée par une gestion maîtrisée des coûts.

Résultats ajustés7 2020 par ligne métier

Banque d’entreprises

Le résultat avant impôt ajusté s’établit à 63 millions EUR, contre 188 millions EUR en 2019. La baisse est liée à un coût du risque en hausse dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Au 31 décembre 2020, les encours de crédits qui s’élèvent à 18,1 milliards EUR dont 2,2 milliards EUR de nouveaux prêts garantis par l’Etat. Les encours de dépôts sont en hausse de 14% à 27 milliards EUR suite à un fort afflux de dépôts résultant des impacts de l’épidémie de Covid-19.

HSBC Continental Europe s’appuie sur le réseau international et l’expertise du Groupe HSBC pour aider d’une part les entreprises européennes à s’implanter partout dans le monde, et d’autre part les entreprises étrangères à se développer en Europe continentale. Les revenus générés par les clients français dans les autres entités du Groupe HSBC représentent un tiers des revenus générés en France par ces mêmes clients.

Banque de financement, d’investissement et de marchés

Le résultat avant impôt ajusté est de -73 millions EUR, contre un résultat positif de 28 millions EUR en 2019. La baisse s’explique par des charges d’exploitation en hausse principalement liées à des contributions plus élevées au Fonds de Résolution Unique et au transfert de nouvelles activités vers HSBC Continental Europe. La hausse des charges d’exploitation est partiellement compensée par une hausse des revenus, liée au redressement en 2020 des activités de marchés et de conservation de titres (particulièrement Securities Financing et Debt Trading and Financing) et à une activité plus forte sur les prêts aux entreprises et Euroclearing, qui bénéficient d’une base de clients étendue à toute l’Europe. A cause de l’épidémie de Covid-19, les revenus tirés de l’activité Real Asset and Structured Finance sont plus faibles que l’année dernière.

Les revenus générés en France par des clients d’autres entités du Groupe HSBC continuent d’augmenter en 2020, ce qui confirme la valeur de la stratégie de HSBC Continental Europe dans cette région.

Banque privée et de gestion de patrimoine

Le résultat avant impôt ajusté est de -280 millions EUR, contre un résultat positif de 53 millions EUR en 2019, notamment à cause d’une variation défavorable de la PVIF pour un montant de 123 millions EUR (à comparer à un mouvement favorable de 113 millions EUR en 2019) et de la dépréciation d’immobilisations corporelles. La persistance de taux d’intérêt bas continue d’avoir un effet négatif sur les revenus et la profitabilité, tandis que l’activité de Gestion d’actifs fait état d’une performance moyenne qui témoigne de conditions de marchés dégradées.

Le coût du risque est une charge de 22 millions EUR en 2020, alors qu’il était nul en 2019. Il reflète les impacts de l’épidémie de Covid-19 sur les perspectives économiques.

Les encours de crédit sont en hausse de 2% en 2020, à 24,2 milliards EUR, portés par la production de 3,9 milliards EUR de crédits immobiliers malgré les restrictions sur l’activité clientèle engendrées par l’épidémie de Covid-19. Les actifs confiés par les clients particuliers sont stables à 53 milliards EUR, avec une hausse de 6% des encours de dépôts à 21 milliards EUR, partiellement compensée par des encours sous gestion en baisse.

Les engagements d'assurance-vie gérés par la compagnie d’assurance sont en légère baisse, de 23,3 milliards EUR en 2019 à 23,2 milliards EUR en 2020, dont 5,1 milliards EUR de contrats libellés en unités de compte, en hausse de 0,5 milliard EUR. La collecte brute portant sur les contrats libellés en unités de compte représente 39% de la collecte brute totale en 2020, contre 34% pour le marché8 et 25% l’année dernière.

Les activités de banque de détail en France font l'objet d'une revue stratégique qui est en cours et pour laquelle aucune décision n’a été prise.

Corporate Centre

Le segment Corporate Centre comprend des éléments de produits et de charges qui ne sont pas affectés aux lignes métiers. Le résultat avant impôt ajusté s’établit à -41 millions EUR, contre -29 millions EUR en 2019.

Annexe

Les procédures d’audit des comptes sont en cours.

Compte de résultat consolidé simplifié

Semestre se terminant au Exercice en millions EUR 31 déc 2020 31 déc 2019 2020 2019 Marge nette d’intérêt 519 550 1 053 1 095 Commissions nettes 421 384 858 778 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 10 17 72 30 Autres produits d’exploitation 241 145 138 324 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit 1 191 1 096 2 121 2 227 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit (60) (74) (289) (128) Total des charges d’exploitation (1 426) (1 095) (2 777) (2 121) Résultat avant impôt (295) (73) (945) (22) Impôt sur les bénéfices (230) (18) (80) (17) Résultat net (525) (91) (1 025) (39) Résultat net part du Groupe (523) (91) (1 022) (39) Part des intérêts minoritaires (2) — (3) —

Present Value of In-Force long-term insurance business (PVIF)

HSBC Continental Europe, au travers de sa filiale HSBC Assurances Vie (France), comptabilise l’activité d’assurance-vie selon la méthode de l’embedded value, laquelle fournit notamment un cadre complet d’appréciation du risque et de valorisation. La PVIF correspond à la valeur actualisée des marges futures liées aux contrats d’assurance existants.

Le calcul de la PVIF se fonde sur des hypothèses qui tiennent compte des risques et incertitudes de l’activité. Pour procéder à cette projection de flux de trésorerie, une série d’hypothèses concernant les évolutions futures des contrats d’assurance est formulée par HSBC Assurances Vie (France), qui prend en compte les conditions locales de marché (économiques et non économiques) et l’appréciation de la Direction sur les tendances locales futures.

En 2020, la variation de PVIF est de -123 millions EUR.

Indicateurs alternatifs de performance

Afin d’améliorer la lisibilité de la revue de sa performance, HSBC a choisi, en complément des données comptables publiées, de présenter ses principaux agrégats et soldes intermédiaires de gestion selon une vision dite “ajustée”. Cette vision consiste à retraiter les données publiées de l’incidence des variations de périmètre et de change entre deux périodes de revue ainsi que de certains éléments significatifs dont la liste et les montants concernant HSBC Continental Europe se trouvent ci-après :

en millions EUR Exercice 2020 en millions EUR Exercice 2019 Produit net bancaire publié 2 121 Produit net bancaire publié 2 227 Eléments significatifs du PNB (68) Eléments significatifs du PNB 2 Produit net bancaire ajusté 2 053 Produit net bancaire ajusté 2 229 Charges d'exploitation publiées (2 777) Charges d'exploitation publiées (2 121) Eléments significatifs des charges d'exploitation 682 Eléments significatifs des charges d'exploitation 260 – Dépréciation des écarts d’acquisition, des immobilisations corporelles et incorporelles 372 – Dépréciation des écarts d’acquisition 169 – Coûts de restructuration et autres éléments significatifs 310 – Coûts liés au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne 47 – Charges de restructuration et autres charges 44 Charges d'exploitation ajustées (2 095) Charges d'exploitation ajustées (1 861)

Résultat ajusté par ligne métier

HSBC Continental Europe a modifié la segmentation de ses lignes métiers en 2020. Suite à la réorganisation des lignes métiers annoncée par HSBC Holdings plc pendant la revue de ses activités le 18 février 2020, une nouvelle ligne métier appelée « Banque privée et de gestion de patrimoine » a été créée en regroupant la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine et la Banque privée. De plus, HSBC Continental Europe a aussi modifié la présentation de ses états financiers en interne, en réallouant certains éléments du Corporate Centre aux lignes métiers. Les données ci-dessous portant sur l’année 2019 ont été retraitées en conséquence. Ce retraitement n’a pas d’impact et ne modifie pas les résultats financiers consolidés.

Banque privée et de gestion de patrimoine Banque d'entreprises Banque de financement,

d'investis-sement et de marchés Corporate Centre Total en millions EUR Exercice 2020 Produit net bancaire avant variations relatives

aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit 622 700 695 36 2 053 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit (22) (190) (77) — (289) Total des charges d’exploitation (880) (447) (691) (77) (2 095) Résultat avant impôt ajusté (280) 63 (73) (41) (331) Exercice 2019 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit 885 689 640 15 2 229 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit — (69) (59) — (128) Total des charges d’exploitation (832) (432) (553) (44) (1 861) Résultat avant impôt ajusté 53 188 28 (29) 240

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège est situé à Paris, est une filiale du groupe HSBC. HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède). HSBC Continental Europe a pour mission de servir les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 64 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 984 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2020, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

