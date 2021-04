HSBC CONTINENTAL EUROPE : NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HBCE

Regulatory News:

Jean Beunardeau, actuellement Directeur général de HSBC Continental Europe, est nommé Président du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe. Jean succède à Samir Assaf qui après 9 années passées en tant que Président d’HBCE a accepté de prendre la présidence du Conseil de HSBC Middle East BV (HMEH) et de HSBC Bank Middle East Limited (HBME).

Jean Beunardeau assumera un rôle de premier plan au sein de la Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés, poursuivant son engagement auprès des clients et de l’ensemble des parties prenantes pour maintenir le plus haut niveau de dialogue stratégique à travers l'Europe continentale. Dans ce rôle, il reportera directement à Greg Guyett, co-responsable mondial de la Banque de Financement d’Investissement et de Marchés de HSBC.

La nomination de son successeur en tant que Directeur général de HSBC Continental Europe sera annoncée prochainement.

Colin Bell, Directeur général de HCBC Bank plc et HSBC Europe, a commenté : « En tant que Directeur général au cours des neuf dernières années, Jean a dirigé la transformation de l'entreprise pendant une période difficile, s'engageant avec les clients et les parties prenantes externes pour établir les bases d’HSBC Europe continentale en tant qu'entité entièrement intégrée. »

Biographie

Jean Beunardeau

59 ans

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique

Il a commencé sa carrière au Ministère des Finances, principalement à la Direction du Trésor.

Il devient Conseiller technique auprès du Premier ministre en 1995.

Il rejoint les activités de corporate finance de HSBC France en 1997, et est nommé Managing Director en 2000.

Il devient co-Head of Corporate Investment Banking and Markets en mars 2004, en charge du Corporate et de l’Investment Banking.

En 2005, il est nommé Directeur Général Adjoint et prend en 2007 la Direction de la Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés de HSBC France.

En février 2010, il est nommé Directeur Général Délégué, parallèlement à ses fonctions à la tête de la Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés de HSBC France.

En janvier 2012, il prend la Direction Générale de HSBC France, devenu récemment HSBC Continental Europe.

Note aux éditeurs :

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe est une filiale du groupe HSBC. Le siège de HSBC Continental Europe est situé à Paris. HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède). HSBC Continental Europe a pour mission de servir les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 64 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 959 milliards USD d’actifs au 31 mars 2021, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

