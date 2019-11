HSBC FRANCE : NOTIFICATION PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE DE L'EXIGENCE DE FONDS PROPRES PILIER 2

Regulatory News:

A l'issue de l'exercice annuel de revue et d'évaluation (supervisory review and evaluation process – SREP), la Banque centrale européenne (BCE) a fixé pour l’année 2020 à 3,00% le niveau minimal de fonds propres pour HSBC France au titre de l'exigence Pilier 2 (Pillar 2 requirement – P2R).

HSBC France devra respecter, sur une base consolidée, un ratio de fonds propres totaux d’au moins 13,75% au 1er janvier 2020. Cette exigence globale en fonds propres (Overall capital requirement – OCR) se décompose entre le minimum de 8% de capital prévu à l'article 92.1 du règlement 575/2013, l'exigence de 2,50% relative au coussin de conservation au titre de l'article 129 de la directive 2013/36, l'exigence Pilier 2 de 3,00% précédemment mentionnée et un coussin contracyclique de 0,25% sur la base des niveaux actuels estimés.

L'exigence en fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) est de 10.25%, hors Pillar 2 guidance – P2G.

Au 30 juin 2019, le ratio de fonds propres totaux fully loaded de HSBC France était de 16,6% et le ratio CET1 fully loaded était de 13,4%.

Note aux éditeurs

HSBC en France

HSBC France est une filiale du groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Depuis le 1er avril 2019, HSBC France inclut désormais, outre ses activités de banque universelle en France, les activités de 9 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne et République Tchèque). En France, la stratégie de HSBC est de développer un modèle de banque universelle modernisé, en se différenciant par son réseau international unique et en tirant parti de son positionnement sur les activités de marchés comme plate-forme Euro du Groupe HSBC.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers d'implantations réparties dans 65 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 751 milliards USD d’actifs au 30 juin 2019, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

