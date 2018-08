HSBC FRANCE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 ET CHANGEMENT DE RATTACHEMENT JURIDIQUE DE FILIALES ET SUCCURSALES EUROPÉENNES DE HSBC BANK PLC

Regulatory News:

Résultats semestriels 2018

Le Conseil d'administration de HSBC France, réuni le 3 aout 2018, a arrêté les comptes du premier semestre 2018 du groupe HSBC France.

HSBC France poursuit son développement stratégique reposant sur un modèle de banque universelle avec l'appui du Groupe HSBC. La performance de HSBC France au premier semestre 2018 s’inscrit dans un environnement de reprise graduelle de la croissance économique en France et à l'étranger. Toutefois, la persistance d'un contexte de taux d'intérêt historiquement bas en Europe pèse sur la marge d'intérêt.

Le résultat avant impôt consolidé s'établit à 10 millions EUR, en fort recul par rapport aux 196 millions EUR du premier semestre 2017. Le résultat du premier semestre 2018 est particulièrement affecté par la faiblesse des revenus des activités de marchés dans un contexte de forte variation du niveau de la volatilité et de faible liquidité des marchés de taux en Euro. Le résultat du semestre reflète également la poursuite des effets de l’environnement de taux bas qui pèse sur la rentabilité de la Banque de détail en France.

Le produit net bancaire avant dépréciations et autres provisions pour risque de crédit publié s'établit à 903 millions EUR, à comparer aux 1 034 millions EUR au premier semestre 2017. Les revenus des activités de marchés ont été fortement pénalisés par la faiblesse de la demande clientèle et la compression des marges sur les marchés de dettes souveraines en Zone euro. HSBC maintient cependant ses positions en se classant troisième pour les émetteurs publics européens, sur les souverains, supranationaux, agences et collectivités locales1.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit s’établissent à 15 millions EUR par rapport à une reprise nette de 4 millions EUR sur le premier semestre 2017. Le coût du risque2, à 0,05%, reste à un niveau historiquement faible.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 878 millions EUR sur les six premiers mois de 2018, à comparer à 842 millions EUR sur la période comparable de l’année 2017. L'augmentation des charges de 36 millions EUR comprend les charges de la succursale grecque nouvellement crée (28 millions EUR) et l'augmentation de la contribution au Fonds de résolution unique (9 millions EUR). Par ailleurs, HSBC France poursuit ses dépenses et investissements dans son infrastructure informatique, la banque digitale et la lutte contre la criminalité financière.

Le résultat net part du groupe publié s'établit à 20 millions EUR sur le semestre contre 126 millions EUR au premier semestre 2017.

Le bilan consolidé de HSBC France présente un montant total d’actifs de 172,1 milliards EUR au 30 juin 2018, contre 167,5 milliards EUR au 31 décembre 2017. Cette hausse est principalement due aux comptes de règlement des activités de marchés plus faibles en fin d'année 2017 et la succursale grecque, nouvellement créée, totalise 1,8 milliard EUR.

Au 30 juin 2018, HSBC France affiche un ratio LCR3 à 169% et un ratio NSFR4 à 112%.

La banque présente un ratio de fonds propres durs Common equity tier 1 (CET1) plein de 12,2% et un ratio de fonds propres totaux plein de 15,2%. Le ratio de levier plein est de 3,5%.

Evénement post-clôture

Dans le cadre de la modification de structure présentée ci-dessous, HSBC France a réalisé, le 25 juillet 2018, une augmentation de ses fonds propres de 100 millions EUR dont 6,2 millions EUR de capital social, totalement souscrite par la succursale à Paris de HSBC Bank plc.

Changement de rattachement juridique de filiales et d'activités de succursales européennes de HSBC Bank plc

Dans un contexte d’évolution politique et réglementaire en Europe, HSBC ajuste ses activités de manière à conforter sa proposition paneuropéenne pour les clients. Pour ce faire, HSBC France :

- a acquis deux filiales européennes au 1er août 2018, HSBC Polska Bank SA en Pologne et HSBC Institutional Trust Services (Irlande) DAC en Irlande, respectivement filiale directe et indirecte de HSBC Bank plc;

- va acquérir les activités de sept succursales européennes (en Belgique, en République tchèque, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne), actuellement rattachées à HSBC Bank plc. L’acquisition des actifs et des passifs de ces activités devrait être effective durant le premier trimestre 2019.

Ces entités offrent des services aux clients de la Banque de Financement, d’investissement et de marchés de HSBC, ainsi qu’à la clientèle d’entreprises. En particulier, HSBC en Irlande et au Luxembourg fournit des services de conservation de titres aux fonds d’investissements et aux entreprises.

Ces évolutions ont été et vont être approuvées par les autorités de supervision compétentes et les Conseils d’administration concernés.

L’ensemble de ces entités et activités, acquises et à acquérir, a dégagé un résultat combiné avant impôts de 203 millions USD (168 millions EUR) en 2017 et présente un total de bilan de 15,1 milliards USD (13,0 milliards EUR) au 31 décembre 2017.

HSBC France est une filiale à 99,99% de HSBC Bank plc. Cette restructuration, interne à HSBC Bank plc, n’aura pas d’impact sur les ratios de fonds propres de HSBC France.

────────────────────────

Annexe

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes.

Compte de résultat consolidé simplifié

Semestre se terminant au en millions EUR 30-juin-2018 30-juin-2017 31-déc.-2017 Marge nette d’intérêt 500 532 516 Commissions nettes 286 291 283 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de

transaction ou gérés à la juste valeur 2 59 187 104 Autres produits d’exploitation 58 24 (30) Produit net bancaire avant dépréciations et autres provisions

pour risque de crédit 903 1 034 873 Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres

pertes enregistrées au titre du risque de crédit 3 (15) 4 (85) Total des charges d’exploitation (878) (842) (765) Résultat avant impôt 1,2 10 196 23 Impôt sur les bénéfices 2 10 (71) 28 Résultat net 2 20 125 51 Résultat net part du Groupe 20 126 51 Part des intérêts non contrôlant — (1) —

1 Au 1er janvier 2018 ,le Groupe HSBC a adopté la norme IFRS 9 .Les données comparatives n'ont pas été retraitées.

2 À compter du 1er janvier 2018, certains passifs financiers qui contiennent à la fois des éléments des dépôts et des instruments dérivés sont classés dans les «Passifs financiers sous option par juste valeur». Ces passifs financiers étaient précédemment inclus dans le « Portefeuille de transaction ». En conséquence, les variations de juste valeur de ces instruments attribuables aux variations du risque de crédit propre sont enregistrées dans les autres éléments du résultats global alors qu’elles impactaient le compte de résultat en 2017. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour le 1er semestre 2017, un retraitement aurait eu pour effet une augmentation des «Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur» de 48 millions EUR (38 millions EUR au 31 Décembre 2017) ainsi qu’une hausse de 17 millions EUR des charges d’impôt (13 millions EUR au 31 Décembre 2017) avec une diminution équivalente des autres éléments du résultat global.

3 Au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2017, les « Dépréciations et autres provisions pour risques de crédit » sont reportées sur la ligne « Variations relatives aux dépréciations pour pertes attendues et autres pertes enregistrées au titre du risque de crédit ».

Indicateurs alternatifs de performance

Afin d’améliorer la lisibilité de la revue de la performance du Groupe et de ses filiales, HSBC a choisi, en complément des données comptables publiées, de présenter ses principaux agrégats et soldes intermédiaires de gestion selon une vision dite “ajustée”. Cette vision consiste à retraiter les données publiées de l’incidence des variations de périmètre et de change entre deux périodes de revue ainsi que de certains éléments significatifs dont la liste et les montants concernant HSBC France sont présentés ci-après :

Semestre se terminant au en millions EUR 30-juin-

2018 30-juin-

2017 31-déc.-

2017 Produit net bancaire publié 903 1 034 873 Eléments significatifs du PNB (3) 15 9 – DVA sur instruments dérivés (3) 20 8 – couvertures non éligibles — (5) 1 Produit net bancaire ajusté 900 1 049 882 Charges d’exploitation publiées (878) (842) (765) Eléments significatifs des charges d’exploitation 24 51 39 – charges liées aux initiatives stratégiques (Costs to

Achieve) — 51 30 – coûts liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union

Européenne 24 — 9 Charges d’exploitation ajustées (854) (791) (726) Résultat avant impôt publié 10 196 23 Eléments significatifs du PNB (3) 15 9 Eléments significatifs des charges d’exploitation 24 51 39 Résultat avant impôt ajusté 31 262 71 Impact net sur le résultat avant impôt publié (21) (66) (48)

Résultat ajusté par ligne métier

Semestre se terminant au 30 juin 2018 en millions EUR Banque de

particuliers

et de gestion

de

patrimoine Banque

d’entreprises Banque de

financement

d’investisse-

ment et de

marchés Banque

privée Corporate

Centre Total Produit net bancaire avant dépréciations et autres

provisions pour risque de crédit 406 259 218 27 (10) 900 Variations relatives aux dépréciations pour pertes

attendues et autres pertes enregistrées au titre du

risque de crédit (3) (12) (3) 1 2 (15) Total des charges d’exploitation (409) (185) (211) (23) (26) (854) Résultat avant impôt ajusté (6) 62 4 5 (34) 31 Semestre se terminant au 30 juin 2017 Produit net bancaire avant dépréciations et autres

provisions pour risque de crédit 416 260 375 25 (27) 1 049 Variations relatives aux dépréciations pour pertes

attendues et autres pertes enregistrées au titre du

risque de crédit (5) 3 7 (1) — 4 Total des charges d’exploitation (376) (175) (203) (21) (16) (791) Résultat avant impôt ajusté 35 88 179 3 (43) 262 Semestre se terminant au 31 décembre 2017 Produit net bancaire avant dépréciations et autres

provisions pour risque de crédit 345 258 282 24 (27) 882 Variations relatives aux dépréciations pour pertes

attendues et autres pertes enregistrées au titre du

risque de crédit (6) 4 (83) — — (85) Total des charges d’exploitation (368) (170) (161) (22) (5) (726) Résultat avant impôt ajusté (29) 92 38 2 (32) 71

Note aux éditeurs

HSBC en France

HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 310 points de vente sur le territoire national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque d'entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés et de Banque privée.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers de plus de 3 800 implantations réparties dans 66 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 607 milliards USD d’actifs au 30 juin 2018, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

1 Source : Bloomberg – Euro SSA – 1er semestre 2018

2 Montant annualisé des dépréciations pour risque de crédit (stage 3), à l'achat ou à l'origination rapporté à l'encours total de crédits fin de période

3 Calculé selon les termes de l’Acte délégué de l'UE.

4 Calculé selon le texte BCBS 295.

