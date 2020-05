HSBC GAM et IFC lèvent 474 millions pour lutter contre le changement climatique dans les émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC Global Asset Management et l’IFC lèvent 474 millions de dollars pour lutter contre le changement climatique dans les marchés émergents, avec le fonds REGIO, premier fonds d’obligations vertes qui soutient directement l’économie réelle, en finançant les entreprises, grâce à mix d’investisseurs privés et publics.Premier fonds d'obligations vertes centré sur les émetteurs de l'économie réelle des marchés émergents, le fonds utilisera des capitaux publics et privés pour renforcer la capacité des économies émergentes à faire face au changement climatique. HSBC et l'IFC se sont engagées à verser chacune 75 millions de dollars au fonds en tant qu'investisseurs principaux. Sept investisseurs privés ont dès à présent rejoint HSBC et l'IFC, et d'autres devraient s'engager dans le courant de l'année." Alors que les green bonds représentent un très bon vecteur pour l'accompagnement des entreprises dans la transition énergétique, surtout dans les pays développés, et en Europe en particulier, ce marché reste marginal dans les pays émergents, qui sont plus exposés aux risques climatiques " ont commenté les deux groupes. L'enjeu de la transition énergétique pour ces pays est absolument colossal, avec des besoins en termes de financement, notamment d'infrastructures, très élevés.