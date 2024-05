HSBC UK a déclaré samedi qu'elle avait connaissance de perturbations intermittentes dans les services bancaires mobiles et en ligne de ses clients, ajoutant que ses cartes de débit et de crédit, son portefeuille numérique et ses distributeurs automatiques de billets restaient fonctionnels.

La banque n'a pas précisé la cause de la perturbation des services et a déclaré qu'elle s'efforçait de résoudre le problème.