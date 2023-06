HSBC Holding plc cherche à devenir une banque de premier plan pour les sociétés de capital-risque et les start-ups à l'échelle mondiale après avoir mis en place une grande équipe de banquiers spécialisés dans la technologie et la santé aux États-Unis, à Hong Kong et en Israël, a déclaré un cadre supérieur.

La banque accorde déjà des prêts à des sociétés de capital-risque en Inde et se concentrera également sur Singapour, a déclaré à Reuters Michael Roberts, PDG de HSBC USA et Amériques.

HSBC renforce sa présence sur le marché alors que les activités de capital-risque ralentissent en raison de l'incertitude qui règne sur le marché mondial à la suite du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale.

Au premier trimestre 2023, l'investissement mondial en capital-risque était bien inférieur à 60 milliards de dollars, en baisse par rapport à un pic de plus de 200 milliards de dollars au premier trimestre 2022, selon un rapport de KPMG.

"À bien des égards, c'est le meilleur moment pour nous d'établir cette initiative, car nous pouvons vraiment grandir avec ces entreprises alors qu'elles continuent à se développer elles-mêmes", a déclaré Roberts.

"Nous allons pouvoir couvrir les plus petites comme les plus grandes, et ce d'une manière plus globale que n'importe qui d'autre.

HSBC a embauché 42 banquiers de la Silicon Valley Bank, qui s'est effondrée en mars, a déclaré M. Roberts. Une équipe HSBC de 10 banquiers spécialisés dans les prêts de dernière minute a également rejoint l'équipe d'anciens banquiers de la SVB.

HSBC a également recruté plus de 20 banquiers en Israël et plus d'une douzaine à Hong Kong, spécialisés dans les sociétés de capital-risque et les start-ups.

En mars, HSBC a racheté la branche britannique de la Silicon Valley Bank pour une livre symbolique, sauvant ainsi un créancier clé pour les start-ups technologiques en Grande-Bretagne. Elle emploie 650 personnes au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

M. Roberts a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur la collecte de dépôts, les services bancaires transactionnels et certains prêts.

Après l'embauche des banquiers de la SVB, HSBC doit faire face à une action en justice de First Citizens BancShares Inc, qui a acquis la Silicon Valley Bank après son effondrement.

First Citizens a intenté un procès à HSBC le mois dernier, l'accusant d'avoir débauché plus de 40 employés de la banque en faillite afin de lancer sa propre activité de banque d'affaires aux États-Unis.

"Nous nous défendrons vigoureusement", a déclaré M. Roberts, de HSBC.

"Nous avons tout fait dans les règles de l'art, en sachant que cela pourrait poser problème. Nous pensons donc être dans une position très confortable d'un point de vue juridique".