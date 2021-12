HSBC demande à ses clients des plans de sortie du charbon d'ici 2023

LONDRES (Reuters) - La banque britannique HSBC, principal groupe bancaire européen à financer les entreprises asiatiques, a présenté mardi sa politique tant attendue en matière de financement des activités liées au charbon thermique et a invité ses clients à élaborer des programmes de sortie du charbon d'ici fin 2023.

Le charbon est un sujet sensible en Asie où les gouvernements cherchent à s'émanciper de cette source d'énergie, très utilisée car bon marché mais responsable des émissions de carbone, afin de respecter leurs engagements à lutter contre le réchauffement climatique.

HSBC s'est engagée à réduire d'au moins 25% son exposition au financement d'activités liées au charbon thermique d'ici à 2025 et de 50% d'ici à 2030, a dit à Reuters la responsable de HSBC pour le développement durable.

Elle a toutefois précisé que les entreprises, qui ne sont ni européennes ni basées dans des pays membres de l'OCDE, continueront d'être financées jusqu'à la sortie complète du charbon à horizon 2040.

Des groupes, qui avaient fait pression sur HSBC pour qu'elle cesse de financer le charbon, estiment néanmoins qu'avec sa politique, la banque ne va pas assez loin et qu'elle ne souligne pas l'urgence à sortir du charbon.

Se référant à ses engagements actuels à ne plus financer de nouvelles centrales au charbon et de nouvelles mines de charbon, HSBC estime que sa nouvelle politique contribuera à une sortie progressive du charbon conformément à l'état des connaissances en matière de changement climatique.

HSBC indique aussi que sa politique sera réexaminée chaque année.

"Nous devons nous attaquer de front à certains problèmes difficiles. Le charbon est l'un de ces problèmes majeurs. Il contribue à 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde", a déclaré Celine Herweijer, responsable du développement durable chez HSBC.

Parce qu'elle est l'une des banques européennes les plus exposées au secteur industriel en Asie, HSBC a été sous la pression d'actionnaires et d'activistes pour réduire le financement des utilisateurs de charbon, la plus polluante des énergies fossiles.

Jeanne Martin, directrice de campagne au sein du groupe activiste ShareAction, estime que le fait de voir HSBC se doter d'une politique d'arrêt du financement du charbon était en soi une victoire mais appelle à aller encore plus loin.

(Reportage Lawrence White et Simon Jessop, version française Matthieu Protard)

