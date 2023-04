L'unité américaine de HSBC Holdings plc a embauché des dizaines de banquiers de la Silicon Valley Bank, sous la direction de David Sabow, qui a récemment dirigé le segment des services bancaires liés à la technologie et à la santé pour la banque californienne qui s'est effondrée le mois dernier.

HSBC USA a déclaré dans un communiqué que l'embauche aidera la banque à mettre en place une pratique bancaire dédiée aux entreprises des secteurs de la technologie et de la santé, ainsi qu'aux investisseurs qui les soutiennent.

Dans le cadre de cette initiative, HSBC a constitué une équipe de plus de 40 banquiers dans la région de la baie de San Francisco, à Boston et à New York.