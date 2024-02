Malgré l'amélioration des conditions macroéconomiques, il est "trop tôt pour être optimiste" sur les actions britanniques, a déclaré HSBC mercredi, en raison des inquiétudes concernant les faibles perspectives de bénéfices et la marge limitée d'amélioration des valorisations.

"Nous restons prudents sur les actions britanniques ; alors que l'activité macroéconomique semble avoir atteint son niveau le plus bas, les bénéfices et les valorisations ne sont pas encourageants", a déclaré HSBC dans une note.

Bien que les services britanniques aient commencé l'année sur une base solide, et que la confiance des consommateurs et l'épargne personnelle semblent être favorables, les stratèges de HSBC pensent que l'amélioration du paysage macroéconomique devrait "se traduire par un meilleur sentiment sur le marché des actions, mais pas avant la fin de l'année".

Les bénéfices des entreprises britanniques devraient croître "légèrement plus vite" que les estimations du consensus, a déclaré HSBC, avertissant toutefois que la hausse serait limitée.

Dans ce contexte, HSBC a rétrogradé le secteur bancaire britannique de "neutre" à "sous-pondéré", mais a relevé le secteur des services financiers de "sous-pondéré" à "surpondéré", en raison de la forte dynamique des bénéfices et des prix.

La société de courtage a également révisé ses recommandations pour certains sous-secteurs liés à la consommation.

En ce qui concerne les marchés régionaux plus larges, HSBC a rétrogradé les actions italiennes et a doublement rétrogradé les actions espagnoles à "sous-pondérer" en raison de la faiblesse des bénéfices et de la dynamique des prix.

Depuis le début de l'année, l'indice de référence italien a gagné 5,3 %, tandis que l'indice espagnol IBEX 35 n'a progressé que de 0,1 %. À titre de comparaison, l'indice plus large STOXX 600 a progressé de 2,4 % depuis le début de l'année.

HSBC a relevé de "sous-pondérer" à "surpondérer" les actions danoises à forte intensité de soins de santé.