HSBC et Wells Fargo utilisent la blockchain pour régler leurs opérations de change

Baton Systems, la société à l'origine de la technologie du grand livre distribué (DLT) de Core-FX, a déclaré lundi que les deux banques utilisent la plate-forme pour régler les opérations de change en utilisant des devises et des comptes réels, en moins de trois minutes.

Cela évite de faire passer les transactions par CLS, une banque tierce largement utilisée dans le secteur pour le règlement des opérations de change, a déclaré Baton, ajoutant qu'un règlement aussi rapide directement entre les deux banques réduit les risques d'exposition et de règlement.

Le mois dernier, la nouvelle branche de négociation et de règlement numérique basée sur la blockchain de SIX Swiss Exchange a émis sa première obligation.

Un règlement plus rapide signifie qu'il faut immobiliser des capitaux et des liquidités coûteux pendant une période plus courte pour se prémunir contre une transaction qui tourne mal.