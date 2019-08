HSBC : hausse de 18% du bénéfice net semestriel

05/08/2019 | 09:33

HSBC cède 0,8% en début de séance à Londres, après la publication d'un bénéfice net en croissance de 18,1% à 9,9 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2019, soit un bénéfice par action de 42 cents.



Son profit imposable ajusté a augmenté de 6,8% à 12,5 milliards de dollars, pour des revenus ajustés en hausse de 8%, soutenus par ses activités banque de détail-gestion de fortune et banque de marchés de capitaux.



Revendiquant une amélioration de son ratio de solvabilité CET1 de 30 points de base sur six mois, à 14,3% à fin juin, HSBC a l'intention d'initier sous peu un programme de rachats d'actions pour jusqu'à un milliard de dollars.



