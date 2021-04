HSBC interdit à ses clients d'acheter des actions de MicroStrategy, qui soutient les bitcoins

La banque ne facilitera pas l'achat ou l'échange de produits liés ou faisant référence à la performance des monnaies virtuelles, indique le message adressé à un client de HSBC InvestDirect. Le bitcoin est la monnaie virtuelle la plus importante et la plus connue.

MicroStrategy n'a pas répondu à un courriel et à un message téléphonique demandant un commentaire. La société américaine de logiciels d'entreprise est dirigée par le partisan du bitcoin Michael Saylor et possède des bitcoins valant des milliards de dollars.

Alors que HSBC autorisera la détention, la vente et le transfert sortant d'actions MicroStrategy, elle interdira tout nouvel achat ou transfert entrant, indique le message daté du 29 mars.

"HSBC n'a aucun appétit pour une exposition directe aux monnaies virtuelles et un appétit limité pour faciliter les produits ou les titres qui tirent leur valeur des VC (monnaies virtuelles)", a déclaré HSBC dans un communiqué

HSBC InvestDirect est disponible pour les clients dans des pays comme le Canada et la Grande-Bretagne

La banque a déclaré que sa politique à l'égard des cryptocurrences était en place depuis 2018 et qu'elle était maintenue à l'étude. Elle n'a pas pu dire immédiatement à quels pays l'interdiction s'appliquait

Cette décision intervient dans un contexte d'adoption croissante des crypto-monnaies par les grandes sociétés financières, les entreprises et les investisseurs en quête de rendement dans un monde de taux d'intérêt ultra-bas.

Goldman Sachs Group Inc. a déclaré le mois dernier qu'il proposerait des investissements en bitcoins et autres actifs numériques à ses clients en gestion de patrimoine. Morgan Stanley a également commencé à proposer à ses clients des investissements dans cette classe d'actifs émergente.

MicroStrategy est devenue, avec Tesla Inc et la société de paiement Square Inc, l'une des nombreuses entreprises américaines cotées en bourse à acheter de grandes quantités de bitcoins pour sa trésorerie

MicroStrategy a déclaré la semaine dernière qu'elle possédait environ 91 579 bitcoins. Ses avoirs, d'une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars selon un calcul de Reuters, représentent environ 80 % de sa capitalisation boursière de 6,8 milliards de dollars.