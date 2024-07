La banque britannique HSBC a mis en place une nouvelle unité pour exploiter les opportunités de financement d'infrastructures et de projets liées à la transition du monde vers une économie à plus faible émission de carbone, et a embauché un ancien politicien britannique pour la diriger, a déclaré à Reuters un cadre supérieur de la banque.

HSBC Infrastructure Finance (HIF) visera "une part significative" de ces deux types d'opérations sur les marchés clés, et intégrera certaines parties de l'équipe Global Banking Real Asset Finance de la banque, qui comprend le financement des infrastructures, le financement des exportations et la gestion de portefeuille, selon une note envoyée au personnel par Greg Guyett, le PDG de HSBC Global Banking & Markets.

La nouvelle unité, qui sera dirigée par l'ancien ministre du gouvernement britannique Danny Alexander, marque un retour au "Project Finance Advisory" pour HSBC, qui n'a qu'une capacité limitée à l'heure actuelle. HSBC espère que HIF contribuera à la croissance des activités d'origination et de distribution de dette de la banque, notamment en établissant de nouveaux partenariats avec les secteurs public et privé.

Cette initiative intervient alors que HSBC et d'autres banques cherchent de plus en plus à aligner leurs activités sur l'engagement pris par les entreprises de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle, ce qui implique un resserrement progressif des prêts accordés aux secteurs très polluants.

"HSBC est très présente dans les régions où le financement des infrastructures et les capacités de conseil en matière de financement de projets sont essentiels pour permettre une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone", a déclaré M. Guyett à l'agence Reuters.

Dans le cadre de la transition mondiale vers une économie plus propre, des milliers de milliards de dollars seront consacrés à la construction d'énergies renouvelables et d'autres actifs permettant de réduire les émissions de carbone, ainsi qu'à l'adaptation des infrastructures existantes pour qu'elles résistent aux effets du changement climatique.

Une analyse réalisée par l'OCDE, la Banque mondiale et les Nations unies indique qu'un investissement annuel de 6,9 billions de dollars sera nécessaire d'ici à 2030 pour garantir que les investissements dans les infrastructures soient en mesure d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et de développement durable.

La nouvelle unité travaillera en étroite collaboration avec l'équipe CMB Infrastructure Finance de la banque et supervisera également sa coentreprise Pentagreen Capital, une unité de dette d'infrastructure durable lancée avec la société d'investissement singapourienne Temasek.

M. Alexander, ministre jusqu'en 2015 et actuel vice-président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures pour la politique et la stratégie, rejoindra HSBC en novembre, sera basé à Londres et siègera au comité exécutif de Global Banking and Markets, sous la responsabilité de M. Guyett. Jusqu'à son arrivée, HIF sera codirigé par Alexi Chan et James Dynon.

M. Guyett a déclaré que la nomination de M. Alexander contribuerait à accélérer les efforts de partenariat avec les gouvernements, les banques multilatérales de développement et les entreprises, "notamment en soutenant les nouvelles initiatives du gouvernement britannique". (Reportage de Simon Jessop et Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Susan Fenton)