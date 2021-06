HSBC : Le gouvernement fédéral a choisi la HSBC pour sa toute première émission d'obligations vertes

a agi à titre de cochef de file teneur de livre pour les obligations vertes en dollars américains et en euros d'Exportation et développement Canada, de l'Office

Nous sommes actifs sur le marché des obligations vertes, à retombées sociales et durables depuis ses débuts au Canada en 2014, et nous offrons une gamme de solutions et de produits verts et durables dans le cadre des marchés financiers, des services aux entreprises, de la gestion d'actifs et du financement du commerce international. Par exemple, HSBC Canada :

En octobre 2020, la HSBC a annoncé un plan ambitieux qui accorde la priorité aux produits de financement et d'investissement qui facilitent la transition vers une économie mondiale à zéro émission nette. Nous nous sommes engagés à arrimer nos émissions financées à l'objectif de l'Accord de Paris afin d'atteindre la carboneutralité au plus tard en 2050 et d'ici 2030 dans le cadre de nos activités et au sein de notre chaîne d'approvisionnement.

«Nous sommes honorés de soutenir le gouvernement du Canada dans le cadre de cette étape importante vers la réalisation de ses objectifs climatiques, comme nous l'avons fait pour les premiers programmes d'obligations vertes souveraines du Royaume-Uni, de la Pologne, des Pays-Bas, du Chili, de la Corée et de Hong Kong», a déclaré Linda Seymour, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada. «Ayant soutenu les gouvernements provinciaux dans le cadre de plusieurs émissions d'obligations vertes, nous sommes à l'avant-scène de l'émission de ce type d'obligations au Canada depuis 2014. Il s'agit d'un jalon important alors que nous travaillons tous ensemble pour assurer la reprise au Canada.»

d'investissement du RPC et du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario; a contribué à hauteur de plus de 4,4 milliards de dollars américains à l'engagement du Groupe HSBC en matière de financement durable dans le cadre de la prise ferme d'obligations vertes et durables et au moyen de prêts verts au Canada; et a lancé les premiers produits de financement vert arrimés aux principes applicables aux prêts verts de la Loan Market Association au Canada en 2019 et, depuis, a lancé des solutions de financement du commerce vert et des prêts liés au développement durable.

l'échelle internationale, la HSBC :

a été le plus important gestionnaire d'obligations vertes, à retombées sociales et durables en 2019 et en 2020; a amassé 68 milliards de dollars au premier trimestre de 2021 pour ses clients dans le cadre de l'émission d'obligations vertes, à retombées sociales et durables, et d'obligations liées au développement durable; est devenue en avril l'un des premiers signataires de l'alliance bancaire Net Zéro, unissant ses forces à celles de 42 banques de 23 pays afin de libérer le potentiel du secteur bancaire en vue d'accélérer la transition mondiale vers la carboneutralité et d'assurer la collaboration et la cohérence dans le cadre des efforts collectifs visant à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris; a reçu le prix de l'initiative en matière de climat de Central Banking pour 2021; et a été nommée «meilleure banque au monde en matière de financement durable» par Euromoney en 2019 et en 2020.



La HSBC sert plus de 40 millions de clients dans plus de 64 marchés à l'échelle internationale, et les sondages montrent que la grande majorité de ceux-ci aspirent à devenir plus durables. Nous offrons à nos clients des solutions de financement de premier plan et des conseils d'experts afin de les aider à contribuer à un avenir carboneutre. La HSBC s'est engagée à collaborer avec ses clients de tous les secteurs afin de créer des solutions sur mesure pour réduire les émissions, et ce, en tenant compte des défis uniques de chaque entreprise, secteur et région.

Au Canada, les clients de la HSBC, qui les aide dans leur transition afin qu'ils puissent prospérer et qui contribue à assurer une croissance durable et à créer des millions d'emplois dans des secteurs d'avenir dynamiques, lui font confiance afin de réaliser leurs ambitions en matière de développement durable.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, Services aux entreprises, Services bancaires internationaux et marchés, et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est à Londres. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires, soit en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 959 milliards de dollars américains au 31 mars 2021, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.

