HSBC a relevé lundi la pondération des actions britanniques de neutre à surpondérée, citant les valorisations bon marché, les prix des matières premières et les rendements obligataires plus élevés, les rendements des dividendes des actions britanniques et la fin de la "surcharge structurelle à long terme" de la vente des fonds de pension.

Ils ont relevé leur objectif de prix pour l'indice FTSE 100 blue chip dans leur scénario de base à 8 750 points, ce qui implique une augmentation de 4 % par rapport aux niveaux actuels.

Lundi, l'indice FTSE 100 était en hausse de 0,1 %, tout près de son record historique de mercredi, et l'indice des valeurs moyennes FTSE 250 était en hausse de 0,6 %, à son plus haut niveau depuis deux ans.