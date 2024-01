HSBC va distribuer le fonds multi-actifs Schroder ISF Dynamic Income

Schroders a annoncé le lancement au niveau mondial d'un nouveau fonds multi-asset visant à distribuer des revenus réguliers, exclusivement disponible dans les 6 mois à venir pour les clients des réseaux HSBC Global Private Banking and Wealth à travers l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Schroder ISF Dynamic Income investit dans un portefeuille diversifié d'actifs du monde entier, comprenant des actions, des actifs obligataires et des produits alternatifs tels que des obligations convertibles, de la dette titrisée, des titres liés à l'assurance et de la dette des pays émergents.



Le fonds cherche également à fournir une plus-value en capital par le biais d'opportunités thématiques maitrisées et de titres offrant des revenus réguliers pour faire face à la volatilité du marché.



Le fonds intégrera également des caractéristiques environnementales et/ou sociales, au sens de l'article 8 de la SFDR.