Des unités de HSBC ont accepté de payer 75 millions de dollars pour répondre aux accusations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis concernant des manquements dans la tenue des registres et des opérations manipulatrices et trompeuses, a indiqué l'autorité de régulation dans des déclarations vendredi.

HSBC Bank USA a accepté de payer une amende civile de 45 millions de dollars pour des opérations manipulatrices et trompeuses en rapport avec des swaps, des usurpations d'identité et des manquements en matière de tenue de registres, a indiqué la CFTC dans un communiqué. HSBCA Bank USA, HSBC Bank plc et HSBC Securities ont accepté de payer 30 millions de dollars pour des manquements en matière de tenue de registres et de supervision, selon un communiqué distinct de la CFTC.