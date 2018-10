HTEC et Harnois s'associent pour établir un réseau de ravitaillement en hydrogène au Québec

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 10, 2018) - HTEC (Hydrogen Technology & Energy Corporation) et Harnois Groupe pétrolier (HGP) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention leur permettant de s'associer dans le développement des postes de ravitaillement en hydrogène. HTEC est un leader mondialement reconnu en matière de solutions durables d'approvisionnement en hydrogène pour les véhicules électriques à pile à combustible à zéro émission (FCEV). HGP est un propriétaire de postes d'essence et fournisseur de produits pétroliers de premier plan exploitant plus de 400 stations-services au Québec. HGP compte ouvrir la première station de ravitaillement en hydrogène de la province à Québec dans les prochains mois.





HTEC and Harnois Logos



Les modalités de la LDI définissent les étapes que HTEC et HGP suivront pour créer un partenariat afin de mettre sur pied un réseau de stations de vente au détail d'hydrogène pour le ravitaillement, et ce, au Québec et dans d'autres régions du Canada. HTEC établit actuellement un réseau de six stations pour appuyer le déploiement initial de véhicules électriques à pile à combustible en Colombie-Britannique et elle a inauguré la première station de vente au détail d'hydrogène du Canada à Vancouver en juin. Le savoir-faire et l'expérience que HTEC a acquis en C.-B. permettront d'accélérer le déploiement du réseau au Québec. L'infrastructure de stations est nécessaire dans la province pour aider les fabricants de voitures à se conformer à la norme véhicules à émission zéro (VEZ) que le Québec a récemment adoptée.

CITATIONS

Nous ne pourrions procéder à la première vague de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada sans pouvoir compter sur de solides relations de travail avec des entreprises qui appuient le mouvement pour des solutions de transport plus propres. Le marché du Québec est prêt pour des véhicules à émission zéro et Harnois, avec son vaste réseau de stations, constitue un important lien à mesure que nous prenons de l'expansion dans la province. Le réseau de stations en C.-B. est bien avancé et nous sommes ravis de travailler avec Harnois pour explorer les possibilités d'instaurer un réseau de ravitaillement en hydrogène au Québec.

Colin Armstrong, chef de la direction de HTEC

Nous considérons l'hydrogène comme un élément important de notre gamme de nouvelles sources d'énergie pour l'avenir. Nous voulons collaborer avec des entreprises qui ont l'expertise requise pour nous aider à offrir des solutions de ravitaillement qui sont judicieuses pour notre entreprise et notre clientèle. Nous sommes fiers de travailler avec une société canadienne comme HTEC pour contribuer à façonner les stations d'avitaillement de demain qui proposeront divers types d'énergie.

Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Groupe pétrolier

Au sujet de HTEC

HTEC valorise le potentiel de l'hydrogène pour diminuer la pollution de l'air dans les villes et réduire les répercussions des changements climatiques en concevant et en adaptant des solutions de ravitaillement en combustible à base d'hydrogène pour appuyer le déploiement de véhicules électriques à pile à combustible à base d'hydrogène. En association avec le gouvernement, les sociétés de gaz industriel, les fournisseurs clés d'équipements ainsi que les sociétés de l'industrie automobile et du secteur énergétique, HTEC offre, à faibles coûts et en toute sécurité de l'hydrogène fiable, pratique et durable aux clients et aux consommateurs, et ce,

conformément à leurs besoins pour ce qui est du moment, du lieu et des modalités. HTEC mène actuellement une campagne de financement participatif. Apprenez-en davantage sur l'entreprise à htec.ca/invest.

HTEC: Fueling the Drive to Hydrogen (HTEC: le moteur de l'avitaillement en hydrogène).

Au sujet de Harnois Groupe pétrolier

Fondé en 1958, Harnois Groupe pétrolier (HGP) se spécialise dans la distribution et la vente en gros et au détail de produits pétroliers, de lubrifiants et de produits de spécialité. Il dessert les marchés du Québec, du Nunavut et du Labrador et étend actuellement ses activités dans d'autres provinces du Canada. L'entreprise jouit du soutien d'un réseau de sociétés affiliées et d'un vaste réseau de sous-distributeurs pour combler les besoins des consommateurs dans six segments de marché : vente au détail, commercial/service, industriel, résidentiel, agriculture et aviation. Harnois Groupe pétrolier distribue des produits et des services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous des marques de distributeur : Harnois, Pétro-T, H-Go, Diesel Express et Le magasin.

Personnes-ressources

HTEC

Demandes de l'industrie

Jeff Grant

1 604 315-5965

jgrant@htec.ca

HTEC

Demandes des médias

Rebecca Johnston

1 604 803-2184

rebecca@puzzlewood.ca

Harnois Groupe pétrolier

Demandes des médias

Naomie Briand

514-757-8365

naomiebriand@harnoisgroupepetrolier.com