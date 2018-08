HUGO BOSS : Berenberg chiffre l'impact de la dépréciation de la livre turque mais reste positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 82 euros sur Hugo Boss à l'occasion d'une note dans laquelle il chiffre l'impact de la dépréciation de la livre turque sur ses résultats. L'analyste a révisé en baisse de 1, 2 et 2% son estimation de bénéfice par action du groupe de luxe en 2018, 2019 et 2020. Berenberg rappelle qu'Hugo Boss a en Turquie sa plus grosse usine détenue en propre, d'où sortent 15% de ses volumes de production.Toutefois, note le broker, Hugo Boss libelle quasiment tous ses coûts en euro ce qui le met partiellement à l'abri des variations de la devise locale.