HUGO BOSS : Invest Securities a légèrement relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours sur Hugo Boss de 30 à 30,4 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. A la suite d'échanges avec le groupe, le broker a compris que le contrôle des coûts et la croissance seront moins fortes qu'il anticipait sur le second semestre. De telle sorte que sa prévision de bénéfice par action pour 2020 est revu en baisse à -0,8 euro contre -0,29 euro auparavant. En 2021 et 2022 ses révisions de sont plus modestes : -3,9%/-3,9%.Selon le courtier, sous le choc d'une année 2020 avec des performances exceptionnellement dégradées, la désaffection boursière semble exagérée et le groupe constitue un cas d'investissement value dont la recovery pourra être favorisée par l'arrivée du nouveau CEO en juin 2021.