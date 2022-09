HUILES - Le palmier est en hausse ; il se dirige vers une cinquième baisse mensuelle en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire.

Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont augmenté pour une deuxième session vendredi, suivant les gains des huiles connexes, mais le marché était prêt pour une cinquième baisse mensuelle en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et la faiblesse de la demande.

Le contrat de référence sur l'huile de palme pour livraison en décembre sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange a gagné 1,71 % à 3 399 ringgit (732,70 $) par tonne à la pause de midi.

Il a perdu environ 9 % depuis le début de la semaine, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an et demi en début de semaine après l'avertissement sur les prix lancé par un analyste de premier plan et dans un contexte de turbulences sur les marchés mondiaux.

L'indice de référence a perdu environ 18 % ce mois-ci, se dirigeant vers sa plus forte baisse mensuelle depuis juin.

"Les prix de l'huile de palme brute (CPO) ont rebondi aujourd'hui en raison des prix élevés de l'huile de soja au cours de la nuit. Le rebond des prix de l'énergie a également contribué à la positivité du CPO", a déclaré un négociant basé à Kuala Lumpur, mais il a ajouté que l'huile de palme devrait rester dans la zone de faiblesse dans l'attente d'une hausse continue des taux d'intérêt américains.

Les prix de l'huile de soja sur le Chicago Board of Trade n'ont guère changé pendant les heures matinales en Asie, après avoir augmenté de 2,75 pendant la nuit.

Le contrat de l'huile de palme de Dalian a gagné 1,34 %, tandis que le contrat le plus actif de l'huile de soja a augmenté de 0,18 %.

L'huile de palme est affectée par les mouvements de prix des huiles connexes, qui se disputent une part du marché mondial des huiles végétales.

Les prix du pétrole ont peu changé dans les échanges asiatiques vendredi, bien qu'ils se soient dirigés vers leur premier gain hebdomadaire en cinq semaines, soutenus par un dollar américain plus faible et la possibilité que l'OPEP+ accepte de réduire la production de brut lors de sa réunion du 5 octobre.

Pendant ce temps, les traders attendaient également les données sur les exportations de septembre des arpenteurs de cargaisons. Les exportations de produits d'huile de palme de Malaisie pour la période du 1er au 25 septembre ont augmenté de 18,6 % à 20,9 % par rapport au mois précédent, selon les enquêteurs de fret.

L'huile de palme pourrait briser une résistance à 3 360 ringgit par tonne et s'élever dans une fourchette de 3 427 à 3 477 ringgit, car elle n'a pas réussi à briser deux fois un support à 3 243 ringgit, a déclaré Wang Tao, analyste technique de Reuters.

L'Indonésie prévoit de fixer son prix de référence de l'huile de palme brute à 792,19 $ par tonne pour la période du 1er au 15 octobre, a déclaré un haut fonctionnaire, ce qui placerait la taxe à l'exportation de l'huile de palme à 33 $ par tonne pour la période. (1 $ = 4,6390 ringgit) (Reportage de Fransiska Nangoy, Bernadette Christina Munthe ; Montage de Subhranshu Sahu et Rashmi Aich)