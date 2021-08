HYCU® et Devoteam G Cloud s'associent pour proposer des solutions de sauvegarde et de récupération aux clients communs Google Cloud du monde entier

BOSTON (États-Unis) et PARIS (France), 18 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HYCU, Inc. , une société de logiciels d'entreprise pionnière spécialisée dans la sauvegarde et la récupération de données multi-cloud en tant que service, et Devoteam , un leader de la transformation numérique sur le marché EMEA et partenaire numéro 1 des entreprises de plateforme cloud leaders du marché, ont annoncé aujourd'hui que Devoteam avait rejoint le programme de fournisseurs de services cloud HYCU . Grâce à son statut de revendeur et partenaire de services Google Cloud privilégié comptant plus de 350 spécialistes certifiés Google Cloud au sein de son équipe, la clientèle commune dispose désormais de couches supplémentaires de protection des données permises par les solutions logicielles primées de sauvegarde et récupération de HYCU.



« Nos clients ont besoin des services et de l'infrastructure appropriés pour soutenir leur agilité et leur évolutivité à mesure qu'ils développent et étendent l'utilisation de plateformes cloud de premier plan telles que Google Cloud », a déclaré Valon Rexhepi, responsable cloud chez Devoteam G. « Il est important de nous aligner sur les bons partenaires pour aider nos clients, mais nous poursuivons notre mission visant à générer 1 milliard d'euros de ventes cumulées avec Google Cloud d'ici 20241. HYCU est un partenaire qui aidera nos clients communs à mieux déployer, gérer, protéger et récupérer les charges de travail critiques exécutées sur Google Cloud. Nous nous réjouissons de ce que nous pourrons offrir à nos clients communs ».

Devoteam G Cloud fournit à ses clients des technologies et services innovants pour les aider à accomplir leur transformation numérique. Avec HYCU en tant que partenaire, les clients communs adoptant Google Cloud disposent désormais d'un moyen économique et simple de stocker des sauvegardes sur site, associé à une plateforme de récupération de données efficace. Les clients disposeront également d'une solution puissante pour effectuer la conversion et la migration de leurs machines virtuelles, ainsi que pour protéger intégralement leurs charges de travail traditionnelles et modernisées dans Google Cloud. Le programme de services cloud HYCU est conçu pour permettre aux prestataires tels que Devoteam G Cloud de dimensionner leur offre de manière rentable et efficace en fonction des besoins de leurs clients.

« L'intérêt porté aux solutions de services de récupération et sauvegarde multi-cloud HYCU continue de susciter l'intérêt de nos prestataires partenaires, qui sont à la recherche de services natifs dans le cloud faciles à utiliser et à déployer pour relever les défis informatiques de leurs clients », a déclaré Simon Taylor, Président-directeur général et fondateur de HYCU, Inc. « Tout comme HYCU, Devoteam G Cloud nourrit des objectifs de croissance ambitieux et aligne ses services sur ce dont les clients ont besoin pour réussir leur expérience avec Google Cloud. Nous sommes ravis de travailler avec Devoteam G Cloud pour fournir à nos clients communs des services de protection des données de pointe ».

À propos de HYCU

HYCU est le leader à la croissance la plus rapide du secteur de la sauvegarde et de la récupération multi-cloud en tant que service. En apportant une véritable sauvegarde des données SaaS aux environnements sur site et natifs du cloud, la société assure une protection des données, une migration et une reprise après sinistre d'un niveau inégalé à plus de 2 700 entreprises à travers le monde. Les solutions primées et spécialement conçues de HYCU éliminent la complexité, le risque et le coût élevé des anciennes solutions héritées, en simplifiant la protection des données dans un monde multi-cloud hyper-connecté. Les clients bénéficient de fonctions à la fois souples et économiques de sauvegarde et récupération de leurs données, où que celles-ci se trouvent. Sise à Boston, dans le Massachusetts, la société emploie 200 personnes à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hycu.com .

À propos de Devoteam

Devoteam est un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans les stratégies numériques, les plateformes technologiques et la cybersécurité. En combinant créativité, technologie et connaissance approfondie des données, nous permettons à nos clients de transformer leur activité et de s'ouvrir des perspectives d'avenir. Fort de ses 25 années d'expérience et de son effectif de 8 000 employés à travers l'Europe et le Moyen-Orient, Devoteam promeut une technologie responsable pour les personnes et œuvre pour créer un meilleur changement. #CreativeTechforBetterChange

À propos de Devoteam G Cloud

Avec plus de 2 300 clients dans 18 pays, Devoteam G Cloud est un leader mondial des technologies Google Cloud. Devoteam est également un prestataire de services gérés titulaire de sept spécialisations Google Cloud : infrastructure, apprentissage automatique, transformation du travail et de l'entreprise, développement d'applications, infrastructure de formation, données de formation et services de géolocalisation. En avril 2020, Devoteam a été nommé revendeur partenaire Google Cloud de l'année (EMEA).

