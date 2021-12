Haaland imperturbable, Leipzig coince

Des rumeurs courent depuis quelques jours : Erling Haaland serait dans les plans du FC Barcelone... mais rien ne peut perturber le cyborg norvégien. L'attaquant du Borussia a inscrit un nouveau doublé en Bundesliga ce mercredi et permet à Dortmund de faire le plein face à Greuther Furth (3-0). Le RB Leipzig a été neutralisé par Augsburg (1-1) et reste bloqué au 9e rang. Les coéquipiers de Christopher Nkunku ne restent que sur une seule victoire lors de leur cinq derniers matchs en championnat (1 nul, 3 défaites). Deux autres scores de parité ont eu lieu ce mercredi soir entre Leverkusen - Hoffenheim (2-2) et Union Berlin - Fribourg (1-1). Enfin, Francfort a réussi à se détacher de M'gladbach (3-2).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)