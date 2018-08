Haas Gestion renforce son équipe de gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Didier Roman (57 ans), ancien gérant de Tocqueville Finance, rejoint Haas Gestion aux côtés de Chaguir Mandjee, directeur de la gestion, et Marc Tournier, conseiller en stratégie d’investissement. Grâce à ce recrutement, Haas Gestion souhaite renforcer l’expertise de son équipe de gestion et développer sa gamme actions. Didier Roman aura pour mission d’enrichir l’offre de solutions d’investissement en actions orientées petites et moyennes capitalisations françaises." Son expérience et son expertise des valeurs françaises, plus affirmées sur le Small & Mid Cap viennent idéalement compléter les compétences de notre équipe de gérants Actions ", a commenté Chaguir Mandjee, le directeur de la gestion.